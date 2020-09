“Ecco la verità!”. Silvio Berlusconi positivo al coronavirus, la figlia Barbara esce allo scoperto

L’ex premier Silvio Berlusconi, dopo essere risultato positivo al coronavirus, è stato ricoverato la scorsa notte per un live peggioramento delle sue condizioni di salute. Nonostante ciò, il suo quadro clinico non preoccuperebbe particolarmente. A distanza di qualche ora da questa notizia ecco spuntare le prime dichiarazioni della figlia Barbara, anche lei contagiata, accusata in queste ore di aver infettato il padre non avendo avuto un comportamento adeguato durante la sua vacanza.

In particolare, si faceva riferimento ad un presunto party al quale la donna avrebbe partecipato in Sardegna. Lei attualmente si trova in isolamento domiciliare a Villa Certosa, insieme ai suoi figli. Ed ha manifestato tutto il suo disappunto e dispiacere per ciò che è stato raccontato sui giornali. Non le è piaciuto l'atteggiamento assunto dalla stampa e dalla gente, che l'avrebbero accusata di aver fatto partire il focolaio familiare. In pochissimi sono riusciti comunque a parlare con Barbara.















Ha ritenuto ingiuste le accuse mosse ai suoi danni ed ha ammesso di aver ricevuto un trattamento davvero disumano. Stando ad alcune indiscrezioni circolate, queste sarebbero state le parole esatte utilizzate dalla figlia del Cavaliere: "Vorrei capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile". I tempi e i tamponi iniziali negativi del papà farebbero comprendere che non è stata lei ad averlo infettato. Poi ha aggiunto: "La caccia all'untore è cosa da Medioevo".















Ha ancora affermato che la situazione creatasi è assolutamente inaccettabile. Dunque, non le sarebbe andata giù la versione dei fatti che indicherebbe la donna come colei che ha frequentato luoghi di movida, partecipando a diverse feste senza rispettare le prescrizioni anti-contagio. A tal proposito, Barbara Berlusconi si è lasciata andare ad un'altra considerazione: "Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna". Non sarebbe uscita spesso la sera e quindi non si ritiene la causa della malattia del padre.









Sulle condizioni dell'ex presidente del Consiglio è intervenuto il professor Zangrillo, suo medico: "Mi sono imposto nell'istituire un regime che comporti il riposo assoluto, che è la terapia di cui Berlusconi "più necessita. Non è stato facile convincerlo, ho dovuto insistere. Però l'uomo è molto intelligente, una volta informato su quello che lo riguardava è contento della decisione presa. E' previsto qualche giorno di permanenza qui".

