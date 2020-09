Stefano De Martino: le foto rubate insieme alla nuova fiamma. Bella e super sexy, ecco chi è

Stefano De Martino potrebbe aver trovato finalmente la sua nuova fidanzata. Dopo la fine del rapporto con Belen Rodriguez, il conduttore televisivo sembra abbia ritrovato stabilità in compagnia di un’altra ragazza. I due sono stati paparazzati dal settimanale ‘Gente’, che ha poi pubblicato gli scatti incriminati. L’ex marito della showgirl argentina può dunque sorridere e godersi questi ultimi sprazzi di estate con lei. E si saprebbe anche il nome della fortunata donna.

Ricordiamo che nel recente passato era uscita fuori una notizia bomba, che faceva riferimento ad un presunto tradimento del ballerino napoletano nei confronti di Belen con Alessia Marcuzzi. Quest’ultima aveva immediatamente smentito in modo categorico l’indiscrezione clamorosa, mentre lui non ha mai aperto bocca sulla questione. Non si sa quindi se ci sia mai stato qualcosa di vero, ma adesso la notizia del suo ipotetico nuovo fidanzamento sta facendo il giro della rete. (Continua dopo la foto)















Stefano si è divertito non poco, facendo una vera e propria mini crociera con questa misteriosa giovane, che si chiama Fortuna. Stando a quanto riferito dal settimanale di gossip che li ha beccati, lei è “una bellissima ragazza campana, fisico mozzafiato e sorriso che conquista all’istante”. Si trovavano al largo della costiera sorrentina ed avrebbero anche preso parte ad una festa insieme ad alcuni amici. Successivamente sono ritornati a bordo della barca per riposarsi e dormire. (Continua dopo la foto)















Il giorno seguente, precisamente durante le ore mattutine, hanno quindi fatto colazione e poi pranzato assieme all’interno di un ristorante che il presentatore tv avrebbe frequentato più volte proprio con la ex moglie. Il ritorno sulla barca per rilassarsi e prendersi il sole ha permesso di notare un certo affiatamento nei due, che sembrano sicuramente più che amici. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno annunci su un possibile fidanzamento o se si tratti di un flirt passeggero. (Continua dopo la foto)









La serata finale del 63esimo Festival di Castrocaro è andata in onda giovedì 27 agosto su Raidue ma dal punto di vista degli ascolti non si può certo dire che all’ex ballerino di Amici e oggi conduttore tv sia andata alla grande come un mese fa, quando era il padrone di casa a Made in Sud. Stando ai dati di ascolto diffusi poco fa, però, il Festival non è stato seguitissimo. L’evento è stato visto da 750mila spettatori pari al 4.9% di share.

