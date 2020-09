Elettra Lamborghini, le immagini dell’addio al nubilato (al tempo del coronavirus): come festeggia l’ereditiera

Elettra Lamborghini si unirà in matrimonio con Afrojack il prossimo 26 settembre. Ormai manca davvero poco e poi l’artista compirà uno dei passi più importanti della sua vita. Recentemente si è parlato delle nozze soprattutto perché lei ha fatto una richiesta ufficiale a tutti i suoi invitati, che dovranno sottoporsi al tampone prima di prendere parte alla cerimonia. Questo a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus avvenuti soprattutto nei luoghi di vacanza.

Poi il settimanale ‘Chi’ ha svelato in anteprima l’abito da sposa che indosserà nel giorno speciale. Un abito comprato nella città di Napoli, scelto su consiglio di Enzo Miccio. Ora ecco un altro tassello di avvicinamento alle nozze. Sul suo profilo Instagram, l’ereditiera ha deciso di postare alcune storie che riguardano il suo addio al nubilato. Ha fatto vedere in anticipo cosa si prospetta durante i suoi festeggiamenti prima di salire all’altare e dire di sì ufficialmente alla sua dolce metà. (Continua dopo la foto)















Ha deciso di partire a bordo di un’automobile in compagnia delle sue carissime amiche e del suo amico Marco Ferraro. I gadget scelti per l’occasione sono tutti di colore rosa e recanti la scritta ‘Bride Elettra’. I festeggiamenti possono dunque partire ufficialmente: la cantante non vede l’ora di concretizzare questo addio al nubilato prima di concentrarsi sul matrimonio. Le immagini sono eloquenti e c’è anche il totale rispetto delle regole per prevenire il contagio da coronavirus. (Continua dopo la foto)















L’organizzazione dell’evento non ha infatti tralasciato alcun aspetto, garantendo piena sicurezza a tutti. Ci sono infatti i cuscini, il disinfettante per le mani, i barattoli e le mascherine. Adesso il prossimo passo è recarsi nella villa lussuosa, da sogno, mostrata a tutti nel recente passato. Questa location è completamente immersa nel verde della natura e contiene anche una spettacolare piscina. Il suo addio al nubilato difficilmente se lo scorderà e nemmeno gli amici lo dimenticheranno. (Continua dopo la foto)









Ecco cosa ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Solo su Chi, in esclusiva sul numero in edicola da mercoledì 2 settembre, le foto di Elettra Lamborghini mentre sceglie a pochi giorni dal suo matrimonio, previsto per il 26 settembre, con il dj e produttore Afrojack, il suo abito da sposa in un atelier napoletano, consigliata dal wedding planner delle dive, Enzo Miccio”.

UeD, rivoluzione senza precedenti a pochissimi giorni dal suo inizio. Che stravolgimenti per Maria De Filippi