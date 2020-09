“Scandalosa!”. Barbara D’Urso, via i pantaloni. Lo scatto ‘bollente’ fa strage di cuori

Ancora lei, sempre lei. Barbara D’Urso fa scandalo per l’ennesima volta, con una foto bollente destinata a restare negli annali del social network Instagram. L’abbiamo vista in più di un’occasione quest’estate sfoderare immagini che mettevano in mostra un fisico perfetto. Décolleté esplosivo, forme mozzafiato e fan stesi. Stavolta ha voluto fare un passo in più e proporre un’istantanea ai limiti della censura. E siamo certi che anche chi l’ha criticata in passato dovrà adesso ricredersi.

Ha superato i 60 anni da un po’ di tempo, ma se non sapessimo la sua vera età difficilmente la gente le darebbe più di 40 anni. In attesa di ritornare a lavorare, visto che il 7 settembre ripartirà ‘Pomeriggio Cinque’ e da domenica 13 settembre ci saranno ‘Domenica Live’ e ‘Live Non è la D’Urso’, ha voluto far scatenare i suoi follower, che le hanno riservato un trattamento davvero speciale. Questa volta è stato praticamente impossibile trovare utenti che abbiano avuto qualcosa da ridire. (Continua dopo la foto)















La conduttrice televisiva si è dunque fatta vedere con addosso esclusivamente una camicia di colore bianco. I pantaloni? Completamente assenti, ha ‘dimenticato’ di indossarli. Non a caso nella didascalia che accompagna la foto, Barbarella ha semplicemente esclamato: “Camicia!”. Ovvero l’unico vestito che indossa. Anche in questa circostanza si è potuto apprezzare il suo fisico impeccabile, senza difetti di alcuna natura. E si resta in attesa della sua prossima attività social. (Continua dopo la foto)















I mi piace totalizzati hanno raggiunto e superato in poche ore le 50 mila unità. E vediamo quali sono stati i complimenti più ricorrenti nei confronti di Carmelita: “Se arrivo così a 60 anni metto la firma”, “Io la trovo bellissima”, “Donna stupenda”, “Il tuo fisico è mozzafiato!”, “Che bella donna”, “Sei la regina della televisione italiana”. Poi ancora: “Sei bona in tutti i tuoi scatti Instagram”, “Sei la queen, bellissima”, “Mamma mia che gambe che hai”, “Gambe da top model”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Camicia 😜 #colcuore ❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 4 Set 2020 alle ore 3:36 PDT

Gli outfit di Barbara D’Urso sono sempre impeccabili, la posa, anche se ridondante, pure. Un corpo statuario che questa Estate 2020 ha acceso la miccia del dubbio: Carmelita si ritocca (fa ritoccare) le fotografie con photoshop? Un dubbio che non ha ancora trovato risposta. La pietra scagliata da uno degli ex concorrenti del reality Il Collegio, Gabriele Montuori, che l’ha criticata.

