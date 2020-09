Aurora Ramazzotti, colpita e affondata. Piovono critiche, ma questa volta è tutto diverso: cosa è successo

Aurora Ramazzotti colpita e affondata. Non solo complimenti e apprezzamenti, ma anche cascate di polemiche social sembrano investire la figlia d’arte di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Se la primogenita di casa ha potuto trascorrere dei mesi di relax, altrettanto non può dirsi per i suoi hater, che sembrano aver usato il loro tempo libero per spiare Aurora e colpire nel punto debole. I risultati? Eccoli.

Una pioggia di critiche a cui Aurora sembra rispondere con la lama più affilata di sempre, ovvero con il silenzio. Ma non accade anche questa volta. La figlia di Eros e Michelle ha pensato bene di smettere di tacere e rispondere nel modo a lei più congeniale. Ma proviamo a fare ordine e scopriamo cosa è successo. Un messaggio decisamente esplicito ricevuto da un hater così recitava: "Tua madre così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli bellissimi e tu così brutta".















Alcune circostanze richiedono di esprimere ciò che si pensa davvero. Questo vale per tutti, e infatti Aurora questa volta pensa bene al modo per mettere in piazza l'ennesima gratuità avvelenata ricevuta. Come? Nel modo più semplice, ovvero rendendo pubblico il messaggio del suo hater. Ovviamente nome e cognome del diretto interessato non sono stati resi noti, ma i messaggio è arrivato dritto e chiaro ugualmente.















Mantenuta l'accortezza di tutelare la privacy dell'hater, Aurora ha aggiunto: "Meglio essere brutti fuori o brutti dentro?". La paladina di body positivity, che è riuscita a fare 'arruolare' anche tanti altri volti noti femminili, ha pensato bene di riferirsi al 'buon intenditore' con poche ma esaustive parole. E a tal proposito, il primo messaggio di Aurora a corredo di una foto senza filtri resa nota così recitava: "Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere "umani" spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po' contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri".









Chiosando: “Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono. Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”.

