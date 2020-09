“Ho deciso di prendere la medicina…”. Ambra Angiolini, il retroscena ‘choc’ sulla separazione da Renga. Tutto di fronte all’avvocato. Cosa è successo

Ambra Angiolini e Francesco Renga, i retroscena del loro divorzio arrivano solo oggi. Una coppia che ha decisamente fatto sognare tutti per più di 15 anni. Un record su cui molti non avrebbero scommesso, alla luce di un caratterino non troppo facile di madame Angiolini. Eppure, Ambra è cresciuta sia come professionista del mondo dello spettacolo che come donna, facendo delle esperienze raccolte un bagaglio per dare il meglio di sé. Talvolta, però, l’amore non basta. Lo spiega lei stessa.

Lo studio di Verissimo, ancora una volta, riesce a dare ai propri ospiti la possibilità di rivelare alcuni dettagli personali che diversamente rimarrebbero del tutto nascosti. È accaduto anche ad Ambra Angiolini, che durante un'intervista ha svelato un aneddoto riguardante il giorno in cui lei e Francesco Renga hanno ufficializzato legalmente la loro definitiva separazione.















Davanti all'avvocato e al cospetto di tanti documenti da firmare per raggiungere un accordo sulla separazione, racconta Ambra, Francesco Renga non è riuscito a mettere da parte quell'ironia che da sempre ha contraddistinto entrambi. Ecco cosa ha affermato il cantante, spiazzando tutti e riuscendo a smorzare la tensione del momento: "Ma siamo sicuri?". Ambra Angiolini, ovviamente, ha servito la sua risposta immediata.















Davanti all'espressione sorpresa dell'avvocato, il siparietto è andato avanti indisturbato: "Ma come, abbiamo fatto tutto sto macello…?", ha risposto Ambra. Un tentativo, da parte di entrambi, di saper realmente metabolizzare la fine di una relazione che non trovava più la forza di proseguire. Il motivo della separazione tra i due si può facilmente dedurre dalle parole della stessa Angiolini.









Spesso i ripensamenti possono pesare più delle decisioni prese, rimanere irrisolti, sospesi, e talvolta anche inespressi. Silvia Toffanin lo ha chiesto ad Ambra che ha così risposto: “È un uomo, gli uomini preferiscono sempre tenere le porte socchiuse”, per poi chiosare così: “Lo abbiamo deciso insieme. Non volevamo che tutto morisse senza che nemmeno ce ne accorgessimo, a forza di fingere che non stesse succedendo niente. Vivo quello che sta succedendo come il più grande gesto d’amore che ci siamo regalati, forse il gesto più altruista che siamo stati in grado di fare dopo la nascita dei nostri figli. C’era una ferita sanguinante e io ho deciso di prendere la medicina per curarla. Magari un distacco può rimettere a posto gli equilibri”.

