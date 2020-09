“Volgari!”. Chiara Ferragni e Fedez, insulti a non finire sui social. Tutta colpa di uno scatto nell’armadio

L’hotel di lusso St. Regis ha regalato al figlio della coppia Chiara Ferragni-Fedez un completino originale della Roma, con il nome del bimbo sulla maglia. Chiara ha documentato il momento dello scarto del regalo sulle stories di Instagram. L’influencer e Fedez hanno apprezzato il dono originale: “È bellissimo, la taglia è perfetta”. Ora, i fan dei Ferragnez attendono lo scatto del piccolo Leone con la divisa della Roma. Si prospetta un boom di like. Come saprà chiunque segua i Ferragnez sui social, i due sono sbarcati nella Capitale per partecipare a uno show top secret di Amazon.

Neanche a dirlo, l'influencer ha condiviso con i suoi follower la gita romana con uno scatto su Instagram. Nell'immagine, Chiara Ferragni si trova sulla scalinata di Piazza di Spagna, con indosso una felpa e un paio di pantaloni leopardati. Ma i fan più attenti notano un particolare. "Ma diluvia da stamattina, come fai ad aver trovato il cielo quasi sereno?". Nelle ultime ore l'infleuncer e l'artista hanno postato un'immagine di loro due, ma sono esplose anche le polemiche.















Chiara e Federico Lucia hanno voluto pubblicare una bellissima e romantica istantanea nell'armadio di casa. Ma un particolare ha fatto andare su tutte le furie i loro follower. Al termine dei festeggiamenti del loro secondo anno da sposi, sono ritornati in Lombardia e a Milano. Questo scatto 'hot' non è stato gradito da tutti: "Che volgarità", hanno commentato alcuni. In particolare, è stato presumibilmente il look della Ferragni ad aver scatenato le maggiori reazioni per nulla positive.















La donna ha addosso solamente le mutandine e il reggiseno ed è intenta ad abbracciare il rapper, che si trova a petto nudo. C'è chi ha scritto: "Coppia hot" e "Siete stupendi", ma come detto poco fa ci sono stati altri che hanno condannato questa foto. Alcuni hater hanno infatti puntato l'attenzione sulla mano di lui, che sembra stia toccando il lato B della coniuge. E dunque hanno detto: "Ma dove mette la mano Fedez? Che volgarità". Altri li hanno subito difesi: "Siete i più belli".









Visualizza questo post su Instagram 🔥 #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 2 Set 2020 alle ore 5:59 PDT

I Ferragnez non hanno voluto replicare a queste frasi non piacevoli nei loro confronti, ma avranno sicuramente apprezzato che la maggioranza dei commenti è stata positiva. Si sa, la coppia è molto amata ma anche invidiata da tanti, che talvolta decidono di prenderli di mira. Nel bene e nel male però di loro si parla e si parlerà sempre.

