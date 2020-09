Grandissima gioia per il conduttore radiofonico Marco Baldini. Infatti, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato che diventerà papà. Lo sarà per la prima volta, all’età di 61 anni, grazie alla sua compagna Aurora. Sul noto social network, l’uomo ha mostrato a tutti il pancione della sua dolce metà, mentre è intento a baciarlo. Un’emozione indescrivibile per lui, che non si aspettava probabilmente di raggiungere questo importante obiettivo. E i fan sono letteralmente impazziti di gioia.

L’ex stretto collaboratore di Fiorello è legato sentimentalmente con la sua compagna da ormai quattro anni. Lei ha molti meno anni del personaggio televisivo, infatti ne ha 34. Non si è mai esposta pubblicamente, preferendo restare dietro le quinte e godersi questo amore con Marco nella totale riservatezza. Stando a quanto raccontato dallo speaker tempo fa, si sono conosciuti quasi per caso davanti ad un bicchiere di vino. Si stava degustando un aperitivo, mentre lei non sapeva chi avesse davanti. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo dell’immagine, Marco ha scritto: “3 settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”. Più di mille i mi piace totalizzati dall’uomo, che ha potuto leggere una miriade di commenti dei suoi ammiratori. Davvero difficile contenere una tale emozione. A quanto sembra la gravidanza è in fase molto avanzata e presto potrà essere chiamato da tutti papà. Andiamo a vedere più nel dettaglio le reazioni della rete. (Continua dopo la foto)















Ecco quindi i principali messaggi: “Congratulazioni Marco”, “Sarà la tua più grande forza, auguri”, “Sono contento che hai trovato finalmente la serenità”, “Sono felice per la vostra felicità”, “Questo bambino ti porterà fortuna. Per te comincia un’altra vita. E tante belle soddisfazioni, ti auguro tutto il bene di questo mondo”, “Ma è già di 9 mesi? A quando il lieto evento?”. C’è trepidazione per capire quando Aurora porterà a termine la gravidanza. Intanto, fioccano i complimenti. (Continua dopo la foto)









Marco Baldini e Fiorello hanno lavorato per anni insieme, ma i problemi personali di Baldini resero difficile il loro sodalizio professionale. Il conduttore ha risposto così in passato alla Balivo durante ‘Vieni da me’: “Siamo come i Pooh, siamo divisi ma ci vogliamo bene. Reunion? Nella vita mai dire mai: se mi richiamasse, andrei subito”. Le parole di Baldini mostrano un grande affetto per Fiorello.

