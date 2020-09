“Oscena”. Giulia De Lellis inondata di critiche per il ‘nuovo’ look . L’influencer è ‘distrutta’

Una delle protagoniste del Festival di Venezia di ieri è stata Giulia De Lellis, che si è fatta vedere in tutta la sua bellezza. Sono ormai diversi anni che prende parte alla famosissima manifestazione cinematografica, ma questa volta non sono state solo rose e fiori. Infatti, se da un lato c’è chi ha apprezzato la sua sfilata, dall’altro sono arrivati commenti di critica a causa soprattutto dell’outfit scelto. Nella città veneta si è presentata con i suoi fidati collaboratori e nessun altro al suo fianco.

Dunque, al momento pare proprio che sia single visto che sarebbe nuovamente finita la relazione sentimentale con Andrea Damante. Nella passata edizione della kermesse veneziana, con l’influencer c’era invece Andrea Iannone. Ma tornando all’argomento di attualità, ciò che è stato visto nella giornata di ieri, 3 settembre, non è proprio piaciuto a molti utenti. Che hanno puntato il dito contro l’abito indossato per questo prestigioso evento. Ecco i motivi di tanto rumore. (Continua dopo la foto)















Ha deciso di mettersi un abito corto, completamente di colore bianco, con degli accessori della stessa tinta. E i follower non sono assolutamente rimasti soddisfatti di questa sua decisione. Il look è stato prettamente made in Italy, infatti il vestito che tanto ha fatto discutere è di ‘Belfiori Couture’, ovvero un marchio di alta moda della nostra Penisola. Gli occhiali sono di Sangì.B, mentre le scarpe sono firmate da Giuseppe Zanotti. Salvini Gioielli la firma su orecchini e anelli. (Continua dopo la foto)















Ecco dunque quali sono stati i principali messaggi di critica ai danni della 24enne: “Sembra una torta alla panna”, “Sembra una bomboniera”, “Non è idonea al contesto”, “Tenda o meringa?”. Quindi, quell’outfit non è stato gradito da molti, ma lei ha preferito non replicare a questi attacchi. Sul suo profilo Instagram, la De Lellis si era invece lasciata andare ad una bellissima dedica proprio a Venezia e al Festival del Cinema. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la città lagunare. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Oh hi Venice 👋🏻💕 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 3 Set 2020 alle ore 7:07 PDT

“Cara Venezia, è bello tornare e sarà un onore per me raccontare anche questa tua 77esima edizione del Festival del Cinema. Sono certa che saprai sentire la magia, la tua arte e la tua determinazione anche dietro alle tante mascherine che giustamente anche tu dovrai indossare. Ti prometto che ce la metterò tutta per donarti il sorriso più vero. Farò del mio meglio, proverò a stupirti”, aveva commentato Giulia.

Sonia Bruganelli di nuovo nel vortice della polemica. Gli attacchi sono pesanti e lei stavolta non resta zitta