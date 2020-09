Sonia Bruganelli di nuovo nel vortice della polemica. Gli attacchi sono pesanti e lei stavolta non resta zitta

Sonia Bruganelli dovrebbe essere ormai abituata alle critiche, ma a tutto c’è un limite e anche lei ha perso un po’ la pazienza nelle ultime ore a causa dei continui messaggi negativi dei follower. Recentemente è finita nel mirino per aver pubblicato un’immagine che ritrae due suoi amici in vacanza in Sardegna, precisamente a Porto Cervo, mentre stanno facendo la colazione dolce e salata. Dunque, è stato il luogo scelto dalla donna per godersi queste giornate di relax ad aver fatto infuriare tutti.

Nella didascalia a corredo dell’istantanea, Sonia ha scritto: “Finalmente il loro arrivo inizia ad avere un senso”. Ed ecco giungere un commento affatto carino: “Mi raccomando, quando andate via e siete positivi al Covid permettetevi di dire che la colpa è della Sardegna, dove prima del vostro arrivo era un’isola felice!”. Adesso sono stati alcuni prodotti ad aver innervosito alcuni utenti, che l’hanno contestata ancora una volta. Vediamo nel dettaglio cosa è successo su Instagram. (Continua dopo la foto)















La moglie di Paolo Bonolis non si è resa protagonista di dichiarazioni che hanno fatto imbestialire tutti. Ha semplicemente deciso di postare una foto di alcuni integratori. Ed ecco che sono spuntati attacchi decisi. Un hater le ha scritto: “Integratori una bazzecola! Servono quanto mangiare un foglio di carta. Ma per chi può spendere fanno pensare che nel sole ci si può sdraiare tranquillamente”. Questa la prima reazione di Sonia: “Integratori non vuol dire pillole dimagranti”. (Continua dopo la foto)















Ma non è tutto qui, infatti è apparso poi un altro commento di un altro utente, che ha detto: “Svendersi per 2 soldi con tutti i soldi che avete…”. Ma la Bruganelli non ci ha visto più ed è passata al contrattacco: “Nessuna pubblicità perché non ho preso una lira. Mi piacciono i prodotti e basta. Pensa!?!?”. In seguito sono giunti altri messaggi poco carini, ma ha preferito interrompere qui il botta e risposta. Chissà quando riuscirà a trovare un po’ di pace sui social network. (Continua dopo la foto)









In un altro post, era esplosa la polemica per aver fatto vedere a tutti il test rapido per il coronavirus ed ha anche mostrato il risultato dello stesso. Lo strumento messo in mostra dalla moglie del conduttore Paolo Bonolis è stato presumibilmente utilizzato da lei stessa e riporta un esito che non è valido. Dunque, occorrerebbe ripetere il test per avere un quadro più chiaro.

