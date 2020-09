“Ai tempi del liceo…”. Elisabetta Canalis mai vista così: tira fuori l’album dei ricordi e lascia senza parole

Il prossimo 12 settembre compirà 42 anni, ma a guardarele foto pubblicate sui social ne dimostra la metà. Forse Elisabetta Canalis, storica velina di Striscia la Notizia è più bella oggi di quanto non fosse anni fa. Poco fa ha deciso di mostrarsi in una versione decisamente inedita, pubblicando uno scatto del suo passato, una foto in stile ‘amarcord’ che risale ai tempi del liceo, quando Elisabetta era una bellissima adolescente.

"Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche? Sassari – tempi del liceo", ha spiegato ai fan commentandola foto che la mostra abbracciata a un'amica dell'epoca. Le due sorridono spensierate e serene mentre si abbracciano. Elisabetta indossa un maglione e una camicetta e i tratti sono quelli di sempre, segno che nel tempo l'ex velina non è ricorsa alla chirurgia come molte delle sue colleghe.















Appassionata di sport, la Canalis è infatti una delle più belle donne dello spettacolo e a quasi 42 anni da del filo da torcere a molte 20enni e starlette giovanissime che per sfondare si affidano sempre più spesso alle mani degli esperti della chirurgia estetica.

"Bella che eri già allora!", "Che bimba stupenda!", "Promettevi bene bellissima", "Sempre uguale", "Bellissima anche da ragazzina", "Il tempo non passa per te", "Già allora stupenda", si legge tra i commenti dei fan.















Elisabetta Canalis è tornata in California e con la sua famiglia si tuffa in una nuova estate. Dopo le vacanze in Sardegna, l'ex velina è tornata negli Stati Uniti insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, che ormai è diventata protagonista degli scatti social della mamma. L'ultimo mostra Skyler in braccio alla mamma con mentre le due si godono un momento di relax al lago.









“Vivo una vita molto semplice, in cui la famiglia è al centro di tutto. Grazie alla mia esposizione mediatica posso continuare a impegnarmi per le cause a cui tengo, con gli animali in prima fila”, ha raccontato Elisabetta in un’intervista al Corriere della sera. “Amo molto il mio Paese e tra me e mio marito c’è un patto: tra dieci anni torniamo a vivere in Italia, me lo ha promesso. Non voglio invecchiare negli Stati Uniti e lui è d’accordo con me”.

