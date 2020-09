“Ufficiale!”. Harry e Meghan, la notizia bomba è servita. Cosa faranno i duchi di Sussex

Bellissima notizia per il principe Harry e Meghan Markle. I due hanno infatti fondato una società di produzione e firmato un importantissimo accordo, della durata pluriennale, con Netflix. Quest’ultimo li pagherà per la realizzazione di documentari, film, serie televisive e altri programmi destinati ai più piccoli. A quanto pare, entrambi potranno anche apparire nei documentari, ma la donna non ha intenzione di ritornare a fare nuovamente l’attrice. L’esclusiva sarà ovviamente di Netflix.

Ecco quali sono state le dichiarazioni dei duchi di Sussex: "Il nostro obiettivo è creare contenuti che informino ma che diano anche speranza. Nei panni di nuovi genitori», è importante per loro creare «programmi per famiglie che siano fonte di ispirazione". Un paio di settimane fa era stato 'Variety' ad annunciare la clamorosa possibilità di portare in giro tra Disney, Apple e Nbc le loro proposte. Netflix è stato scelto "per la capacità senza precedenti di far arrivare ai suoi 193 milioni di abbonati contenuti che abbiano impatto e provochino azioni".















Alcuni mesi fa l'ex attrice aveva lavorato ad Hollywood ma semplicemente per un atto di beneficenza. Aveva deciso di donare la sua voce alla docuserie di Disney + 'Elephants'. Il principe Harry invece aveva comunicato che avrebbe collaborato con Oprah Winfrey per una serie di Aplle+ sulla salute mentale. Ad agosto inoltre era apparso in modo sorprendente nel trailer del documentario 'RisingPhoenix' proprio di Netflix. Ed ora la novità più grossa proprio con il colosso.















Harry e Meghan per l'occasione hanno reso omaggio a Lady Diana, piantando il suo fiore preferito nel giorno dell'anniversario della sua morte. Il fiore preferito della bellissima Lady D, venuta a mancare ormai 23 anni fa, era il "Nontiscordardimé". La loro mossa non è sicuramente passata inosservata ai media: "Il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto una meravigliosa sorpresa ai ragazzi del Preschool Learning Center", si legge sui canali social di Assistance League of Los Angeles.









La decisione di dedicare del tempo ai bambini è sarebbe stata proprio da Lady D. La madre di William ed Harry, infatti, adorava stare in compagnia dei più piccoli e offrire loro sostegno e un po’ di gioco. Per quanto si sa, è stato lo stesso Harry a portare nell’asilo californiano i semi del fiore preferito da Lady Diana, il ‘Nontiscordardimè’. Il fiore è tanto adorato anche da Meghan Markle, che lo ha scelto come componente del suo bouquet di nozze.

