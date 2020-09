Giorgia Palmas, la foto di Sofia è ‘un colpo al cuore’: come è diventata la figlia dell’ex velina

Per tutti i genitori la crescita dei propri figli provoca degli stati d’animo a volte in contrasto tra di loro. Da un lato la tristezza che stanno ormai diventando grandi e che quindi pian piano diventeranno sempre più autonomi, ma dall’altro c’è il grande orgoglio di ciò che è stato fatto per renderli così. Tanta felicità è stata mostrata da Giorgia Palmas, che ha deciso di pubblicare sul social network Instagram una dedica speciale a sua figlia Sofia, alle prese con un importante evento.

Infatti, è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico per lei ed ha dunque manifestato tutta la sua emozione per questo. La figlia ha oggi 12 anni ed è stata concepita dalla relazione sentimentale con l'ex calciatore Davide Bombardini. Le parole usate dalla Palmas hanno commosso tutti i suoi fan, che hanno fatto i complimenti per come è cresciuta la sua bambina. Vediamo più nei particolari in che modo ha voluto augurare alla bimba un nuovo buon anno scolastico.















La piccola Sofia la si vede con lo zainetto sulla spalla e la mascherina sul volto per rispettare le prescrizioni anti-contagio da coronavirus. Nella didascalia a corredo dell'istantanea ha scritto: "Primo giorno di scuola, seconda media. E come da prassi, io forse più emozionata di lei, la mia bambolina sta crescendo ed è stupendo e dolce vederla diventare grande. Buon anno scolastico a tutti i bambini e a tutti i ragazzi", aggiungendo gli hashtag #Sofia e #piccoledonnecrescono.















Tra poche settimane Giorgia diventerà nuovamente mamma, infatti nascerà un'altra bambina. Il papà è Filippo Magnini. Tornando a Sofia Bombardini, ha festeggiato 12 anni lo scorso 15 luglio proprio insieme alla madre e a Filippo, con quest'ultimo che ha instaurato un ottimo rapporto con lei. Infatti in passato l'ex nuotatore si è immortalato in compagnia delle due donne, a testimonianza dell'enorme affetto. E tra poco potrà donare tutto il suo affetto anche alla figlia biologica.









“Tanti auguri Sofi, che tutti i tuoi sogni si possano avverare mia signorina”, aveva scritto Filippo Magnini. Sotto una pioggia di like e di commenti lasciati da tanti fan della coppia entusiasti e felici dello scatto che mostra così tanto affetto. “Sei davvero una bella persona, si vede che le vuoi bene come una figlia. Siete una bellissima famiglia”, è uno dei tanti. Ma molti fanno leva anche sulla bellezza della festeggiata.

