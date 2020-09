“Sei bellissima!”. Elodie, addio alle treccine: il nuovo look fa centro ed è esplosione di like

Avvistati in barca qualche giorno fa a Taormina, Elodie e Marracash si sono adesso spostati a Venezia. In queste settimane i due erano finiti al centro del gossip per una presunta crisi, poi ci aveva pensato la cantante a spegnere il rumor con una foto pubblicata sui social.

Lui con in mano un calice di vino e sorridente. Una bella immagine della coppia che, come detto, ha fatto volare via le voci di crisi che si erano diffuse nell’ultimo periodo. Tanti i like e i commenti dei fan al post, compresi anche quelli di alcuni amici vip come Daniele Scardina ed Elisa, che scrive: “Meravigliosi”. (Continua a leggere dopo la foto)















Solo qualche giorno fa l’ex concorrente di Amici aveva postato un video insieme alla nonna Marise (dalla quale derivano le sue origini creole): nel filmato si vedevano le due, in costume, mentre ballavano a bordo di una barca. Elodie si è goduta alcuni giorni di vacanza insieme alla nonna, alla sorella Fey, ad amici e altri parenti. Poi l’arrivo del fidanzato Marracash e il viaggio verso Venezia. (Continua a leggere dopo la foto)















I due sono arrivati al Lido, dove oggi si apre Il Festival del cinema di Venezia fino 12 settembre con l’assegnazione del suo premio più noto e importante: il Leone d’oro per il miglior film. Il premio, assegnato dalla giuria che quest’anno è presieduta dall’attrice Cate Blanchett, sarà assegnato a uno tra i 18 film del concorso ufficiale “Venezia 77”, all’interno del quale ci sono quattro film diretti da registi o registe italiani. (Continua a leggere dopo la foto)









Qui Elodie si è presentata con un nuovo look. Dopo essere passata dal taglio corto e rosa, al biondo, alle treccine scure stile afro ora è tornata mora naturale con un caschetto che le incornicia il volto. La cantante ha pubblicato la foto sul suo account Instagram, riscuotendo un successo enorme, tantissimi commenti e like.

Italia in lutto. Addio Susanna, morta in piscina dopo la puntura di una vespa