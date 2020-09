“Che paura!”. Ilary Blasi, in casa succede il caos. E la reazione di Francesco Totti stupisce tutti

Momento decisamente no per Ilary Blasi. Dopo le polemiche scaturite dalla pubblicazione di una foto della figlia Chanel, con il lato B in evidenza nonostante abbia soltanto 13 anni, adesso si è registrato un imprevisto che l’ha spaventata. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, anzi, suo marito Francesco Totti ci ha pure scherzato su. Ma vedere quella immagine l’ha fatta stare in ansia, anche perché questa sua paura è condivisa dalla maggior parte di noi esseri umani.

Anche l’ex campione della Roma si è infuriato tantissimo nei giorni scorsi per l’immagine ritraente la sua adorata figlia e nei prossimi giorni è probabile ci siano altri aggiornamenti con possibili conseguenze di natura legale per il settimanale ‘Gente’. Ma tornando al presente, nella giornata odierna la conduttrice televisiva ha rischiato seriamente di sentirsi male per lo spavento. Un’avventura domestica che non dimenticherà facilmente, mentre Totti gliela ricorderà a lungo. (Continua dopo la foto)















Un topo ha infatti deciso di entrare nella casa della coppia vip. E non solo: il loro gatto ha tentato in tutti i modi di mangiarselo. Più precisamente, il roditore ha fatto il suo ingresso in giardino e il gatto Paola ha provato a prenderlo. L’incontro indesiderato è stato ripreso dalla stessa Ilary, che ha documentato il tutto sui social network. In particolare ha postato alcune storie Instagram nelle quali ha immortalato quei momenti di tensione. E vediamo cosa è successo esattamente. (Continua dopo la foto)















In un primo frangente il felino ha annusato l’ospite, lo ha preso tra le zampette ed è sembrato quasi che volesse giocare. Poi però lo ha afferrato in bocca e lo ha portato in casa. Nonostante il tentativo di chiudere subito la finestra, l’obiettivo del gatto è stato raggiunto tra risate e urla generali. Il topolino è quindi entrato dentro l’abitazione di Totti e Blasi. Ma c’è una buona notizia: Paola non se l’è mangiato, infatti il roditore è poi andato via senza conseguenze. Dunque in ottima salute. Ed ecco la reazione di Er Pupone. (Continua dopo la foto)









Ilary ha pubblicato la chat col coniuge. Quest’ultimo ha scritto, una volta saputo del topo: “Faglielo trovare ca…o. Ma Paola non lo sente?”. Tanti i fan che hanno commentato in maniera ironica dopo aver letto il messaggio dell’ex calciatore azzurro. Tra i tanti è spiccato: “Ma è più bello il topo”. Infatti, a molti il felino non piace esteticamente.

