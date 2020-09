Silvio Berlusconi ha il coronavirus, la notizia comunicata poco fa: le condizioni

Pessima notizia per l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Il politico è infatti risultato positivo al tampone ed è dunque affetto dal coronavirus. A confermarlo è l’agenzia giornalistica Adnkronos, che ha riportato alcune dichiarazioni del professor Alberto Zangrillo: “Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio. Lui è stato sottoposto a tampone per un recente soggiorno in Sardegna”. Ricordiamo che in una foto era anche apparso insieme a Briatore, anche lui contagiato.

Sabato 29 agosto le dimissioni di Flavio Briatore dall’ospedale dove l’imprenditore settantenne proprietario del Billionaire era stato ricoverato domenica scorsa (anche se la notizia si è diffusa solo lunedì), risultando poi positivo al test per il Covid-19. Briatore proseguirà l’isolamento a casa, come reso noto dall’ospedale Irccs San Raffaele di Milano. “L’Irccs Ospedale San Raffaele – hanno fatto sapere dalla struttura – rende noto che domani mattina (oggi, ndr) sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore”. (Continua dopo la foto)















Nuova impennata di contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, nel Paese ci sono stati 1326 nuovi casi confermati (ieri erano 978), per un totale di 271.515 dall’inizio dell’emergenza. Si registrano poi altri 6 decessi, un dato che porta il totale delle vittime a 35.497. Gli attualmente positivi sono 1.063 in più rispetto a ieri e 27.817 in tutto: 1.437 ricoverati con sintomi, 109 in terapia intensiva (+2) e 26.271 in isolamento domiciliare. (Continua dopo la foto)















L’incremento più alto è invece in Lombardia, dove sono 237 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore. Seguono il Veneto con 163, il Lazio con 130 e la Campania con 117. Da ieri sono stati effettuati altri 102.959 tamponi, per un totale di 8.828.868 (i casi testati sono 5.280.948). I dimessi/guariti aumentano a 208.201 (+257). A livello regionale, solo il Molise non ha registrato nuovi casi di Coronavirus. (Continua dopo la foto)









Il bollettino ufficiale – I casi Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sono ora 271.515 (1.326 in più rispetto a ieri), di cui 35.497 morti e 208.201 guariti o dimessi, 257 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 27.817, ieri era di 26.754, un aumento di 1.063 unità. Sono 109 i malati in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). Di questi, 22 sono in Lombardia (+1) e 12 in Sicilia (+2). I ricoverati con sintomi sono 1.437, 57 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 26.271 (1.004 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 8.828.868, di cui 102.959 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 81.050).

Coronavirus, un’altra giornata nera: impennata di contagi nelle ultime 24 ore