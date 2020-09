In pochi si aspettavano che, a pochi giorni dalla crisi con Giulia De Lellis, Andrea damante avesse già trovato una nuova fiamma, che corrisponderebbe al nome di Martina. La ragazza è stata tirata in ballo dal settimanale ‘Chi’ nel numero in edicola questa settimana.

Sconosciuta al mondo dello spettacolo, la giovane avrebbe rapidamente fatto breccia nel cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne, tanto che sarebbe stata beccata “in teneri atteggiamenti con Andrea, proprio in uno dei luoghi più romantici che lui frequentava quando era legato a Giulia”, così si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Martina non è famosa e per questo motivo anche l’informatissimo giornalista non ha potuto dare ulteriori dettagli. Entrambi ex volti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dopo l’addio che aveva spiazzato i fan, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme lo scorso marzo, dopo la fine della relazione tra Giulia e il motociclista Andrea Iannone. (Continua a leggere dopo la foto)















I Damellis hanno poi trascorso la quarantena insieme a casa di lei, a Pomezia, tornando alla loro routine quotidiana di quando vivevano insieme a Verona prima della rottura, prima della loro improvvisa separazione – datata aprile 2018, motivata in seguito dalla 24enne nel libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, dove l’influencer raccontava della fine della storia d’amore col dj veronese dopo aver scoperto di essere stata tradita. (Continua a leggere dopo la foto)















E invece a marzo il colpo di scena. Giulia De Lellis chiude la relazione con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone (ex fidanzato di Belen Rodriguez, che lo lasciò per tornare tra le braccia di Stefano De Martino), perdona Andrea Damante e, tra le polemiche dei fan dell’influencer, si danno una seconda chance. Poi la notizia della seconda rottura e nei giorni scorsi è stata proprio Giulia De Lellis a dire di aver preso una casa provvisoria a Milano.

Dopo il lockdown a Pomezia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era andata a Milano, appoggiandosi per un bel po’ di tempo nell’appartamento dell’ex tronista, con cui tutto pareva filare liscio, ma concluse le vacanze ha annunciato la novità: “Questo sottofondo che sentite è il tipo che mi sta disinfettando tutta la casa. Ho preso questa casa provvisoria”. I due non hanno mai confermato l’addio e in queste ore, dopo il rumor del flirt con Martina. Damante è intervenuto duramente sui social. (Continua a leggere dopo la foto)









“Questa volta risparmiatevi tutta questa merda. – ha scritto pubblicato lo screen di un articolo sul flirt con la fantomatica ragazza – Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario, se proprio… Qui nessuno ha nessuno, anzi… Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate un po’ di rispetto per questo momento. Buongiorno”.

