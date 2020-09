“Si è fidanzata con lui!”. Gemma Galgani, la voce corre veloce ed è ormai di dominio pubblico

Gemma Galgani durante le prime registrazioni della nuova edizione del programma avrebbe rivelato di essersi “regalata” un lifting. Un gesto per sorprendere la sua ultima fiamma Nicola Vivarelli, con il quale però le cose non stanno procedendo come sperava. La donna, che non si è fatta vedere per un po’ sui social, è ricomparsa soltanto i primi di agosto mostrando dei suoi scatti recenti in cui in effetti appare più “tirata” e Nuovo tv ha pubblicato la foto del post ‘lifting’. Ma non è tutto.

“Si inizia subito con Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che hanno litigato fortemente. Si è anche presentato un nuovo corteggiatore per la torinese. A quanto pare la donna a luglio si è fatta il lifting ed è il motivo per cui non si è fatta vedere più da Sirius. In queste ore però è uscita fuori un’altra indiscrezione, che avrebbe del clamoroso. La dama del dating show condotto da Maria De Filippi non sarebbe più single. Una novità incredibile, che cambierebbe tutte le carte in tavola. (Continua dopo la foto)















In attesa di vedere tutto a partire da lunedì 7 settembre su Canale 5, bisogna accontentarsi per adesso di queste voci bomba. La conoscenza con Nicola Vivarelli è ormai terminata e pare che sia stata decisiva anche la madre del giovane, che si sarebbe intromessa affinché il figlio lasciasse perdere Gemma. Il lifting però nasconderebbe anche un’altra news succulenta e pazzesca. La Galgani avrebbe infatti iniziato una relazione proprio con il chirurgo plastico che l’ha fatta ringiovanire. (Continua dopo la foto)















A sganciare la bomba è stato sempre ‘NuovoTv’. Se questi rumors dovessero trovare conferma, i telespettatori aspettano con ansia e trepidazione cosa potrà succedere. Se il fidanzamento è oramai cosa certa, la donna annuncerà il suo addio definitivo a ‘Uomini e Donne’ per godersi la relazione sentimentale? Difficile rispondere ora. Non è nemmeno da escludere che sia stata anche una conoscenza breve e che la dama sia pronta invece a trovare l’anima gemella in trasmissione. (Continua dopo la foto)









Intanto, l’altra voce che sta circolando è che Sirius abbia deciso di fare un’esterna con Valentina. A riportare questa news in anteprima è stato il ben informato blogger Amedeo Venza. Stando sempre alle anticipazioni, Gemma e Nicola avrebbero avuto una forte discussione in studio e poi lui avrebbe chiesto a Valentina di ballare. In seguito i due sono usciti insieme in esterna per conoscersi in maniera più approfondita.

