“Pizzicato!”. Gerry Scotti, gli scatti (rarissimi) in barca con la fidanzata Gabriella fanno subito boom

Gerry Scotti a breve ricomincerà a lavorare e a tenere compagnia a milioni di telespettatori su Canale 5. Intanto, però, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e assoluto relax. Ed è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale ‘Chi’ in compagnia della sua fidanzata Gabriella Perino. Difficilmente i due si vedono insieme, infatti l’assoluta privacy contraddistingue il loro rapporto sentimentale. Ma stavolta sono stati in grado di beccarli. Lui è davvero super innamorato della donna.

Il popolare conduttore televisivo Mediaset adora la riservatezza, infatti non si mette praticamente mai in mostra sui social network. I suoi legami privati restano quasi sempre nascosti e non dà mai modo di far uscir fuori qualche notizia. Dunque, è per questo che gli scatti con la sua dolce metà hanno fatto ancora più rumore. Era veramente da tantissimo tempo che la coppia non era fotografata insieme. E adesso questi scatti stanno letteralmente facendo il giro della rete.















I due sono stati protagonisti di un servizio fotografico al largo della Costa Azzurra. Si trovavano a bordo di una barca e questa gita ha catturato l'attenzione dei paparazzi. Gerry e Gabriella sono sorridenti e si rilassano notevolmente. Ricordiamo che lui da settembre tornerà a faticare, presentando 'Caduta Libera' e prendendo parte a 'Tu si que vales' e 'Chi vuol essere milionario'. L'amore in loro è predominante da tantissimi anni e non ci sono mai stati segnali di possibili crisi.















Scotti e la Perino stanno insieme dal lontano 2004. Quando si sono incontrati la prima volta, erano entrambi reduci dalla fine delle loro rispettive relazioni amorose. In precedenza lei aveva avuto due figli, mentre lui uno, di nome Edoardo, nato dal legame con l'ex moglie Patrizia Grosso. La coppia indissolubile vive a Milano, in Lombardia, in un appartamento molto lussuoso situato in centro. Mentre in estate preferiscono allontanarsi da casa per apprezzare il magnifico mare.









E a proposito di Tu si que vales: poche settimane fa, mentre erano in corso le riprese, Belen Rodriguez l’ha immortalato con tutore e stampelle. Cosa è accaduto? Il presentatore fa chiarezza sulla vicenda, narrando di essere caduto a Roma a metà luglio su una superficie liscia, procurandosi una frattura del metatarso del piede e al legamento, “tecnicamente chiamata la ‘frattura del ballerino’”.

