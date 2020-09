In pieno lockdown Roberta Morise era balzata agli onori delle cronache per un presunto flirt con Eros Ramazzotto. Dopo un lungo periodo di gossip a riguardo, Eros Ramazzotti aveva fatto chiarezza parlando di una semplice amicizia.

“In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio – aveva fatto sapere a “Chi” la Morise – Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici”.

“In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne. Lui ha smentito e io mi sono fatta una ghignata, ringraziando chi ha messo in giro questa sciocchezza, perché mi ha fatto ridere in un momento difficile. La verità è che stimo Eros come cantante e lui mi segue in tv. Siamo amici, tutto qui”, aveva detto ancora. (Continua a leggere dopo la foto)















Nessun flirt, dunque, tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise, che invece, come riportano le cronache rosa in queste ore, ha una relazione con Ignazio Boschetto de ”Il Volo”. Il gossip era già esploso a luglio, ma si era spento subito dopo e adesso il settimanale Chi spiega che i due hanno fatto pace e sono pronti a fare davvero sul serio. (Continua a leggere dopo la foto)















La coppia, infatti, è stata avvistata insieme a Cirò Marina, cittadina nella provincia di Crotone, in Calabria, dove è nata Roberta. Il settimanale Chi ha riportato, inoltre, che il tenorino de ”Il Volo” ha conosciuto le persone più care dell’ex conduttrice de ‘I Fatti Vostri’. Roberta è stata negli ultimi tempi al centro del gossip per altri presunti flirt, mentre Ignazio Boschetto è stato fidanzato per diversi anni con Alessandra Di Marzio. (Continua a leggere dopo la foto)









I due sembravano innamoratissimi, tanto che la ragazza aveva seguito l’artista in uno dei tanti tour mondiali del trio, ma prima dell’estate era circolata la voce di una forte crisi, poi confermata dal rumors del flirt del cantante con la conduttrice Rai.

