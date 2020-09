“Una serata magica”. I Ferragnez non badano a spese per l’anniversario di nozze, regalo incluso: “Super!”

Fedez e Chiara Ferragni, per il secondo anniversario di nozze non si bada a spese. Senza dubbio la coppia ha raggiunto un traguardo importante da festeggiare al meglio. È così che i Ferragnez si concedono dei momenti romantici nella Capitale, ricordando quel ‘si’ proferito a Noto la bellezza di due anni fa. Vista sul Cupolone per una cenetta romantica e un regalo prezioso per coronare la lieta ricorrenza.

È stato possibile seguire la coppia sui rispettivi canali Instagram, dove i Ferragnez hanno permesso ai loro follower di partecipare, seppur indirettamente, alla loro felicità. Proprio sul profilo social di Chiara è stato condiviso un frame del video che immortalava due anni fa la gioia di intraprendere un percorso di vita insieme. Sul viso dei Ferragnez si ritrova, oggi come allora, la stessa luce negli occhi, e non solo lì.















Una luce nei loro sguardi innamorati, ma non solo simbolicamente. Anche il prezioso regalo pensato dal rapper per l'amata mogliettina brilla di luce propria. Un dono scintillante che Chiara non ha esitato a indossare e mostrare a tutti una volta rientrati nella stanza d'albergo, dopo la fiabesca cena trascorsa tra candele, petali di fiori e un panorama mozzafiato impossibile da dimenticare.















Ecco sul collo della Ferragni apparire una splendida collana di diamanti con al centro una pietra verde smeraldo a forma di cuore. E il look della Ferragni non poteva che essere impeccabile. Un minidress color lilla a firma The Attico, dell'amica Gilda Ambrosio. Un modellino a maniche corte e piume a decorazione della gonna. E dunque il regalo da parte di Fedez non poteva che essere all'altezza.









Quello dei Ferragnez è sicuramente un amore che giorno dopo giorno riesce a dare prova di essere pronto a durare davvero per sempre. E i follower non possono che continuare a seguirlo e prendere spunto dalla giovane e affiatata coppia.

