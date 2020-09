“È tutta colpa di sua”. Ignacio Moser, la ‘bomba’ sul suo nuovo flirt. Uno schiaffone per Cecilia: come sono andate le cose

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la notizia della loro rottura non dà ancora pace. Tanti i dubbi che rimangono irrisolti per i più appassionati seguaci della coppia. Nelle ultime settimane pagine su pagine di riviste dedicate al gossip non hanno fatto altro che riportare lo scoop riguardo un presunto flirt estivo tra Moser e una splendida ragazza di origini argentine, Caterina Bernal, conosciuta durante la vacanza in Sardegna.

A rivelare le dinamiche del loro primo approccio è stata Caterina in persona. Intervistata su Chi, l'argentina ha spiegato di aver conosciuto Ignacio al Phi Beach, in Sardegna appunto, e che non avesse alcuna idea di chi si trattasse e di cosa si sarebbe potuto scatenare: "Ci siamo presentati e io gli ho detto che sono argentina. Lui allora ha iniziato a parlare la mia stessa lingua e mi ha raccontato che era single. Poi abbiamo bevuto e ballato un po', fino a quando non ci siamo scambiati i contatti".















La ragazza non ha tralasciato i dettagli tra cui la promessa di incontrarsi a Madrid, dove Moser avrebbe provato a raggiungerla. Ma le notizie corrono veloci soprattutto se al centro del mirino ci sono loro, Ignacio e Cecilia, una coppia su cui tutti avrebbero scommesso, ritenendo il loro un amore duraturo e stabile. Cecilia viene a sapere del flirt e scoppia la bufera. Cascate di insulti per l'argentina e Ignacio si trova 'costretto' a ritrattare la promessa e quietare i bollenti spiriti.















"Improvvisamente il mio profilo Instagram esplode. Una mia amica italiana mi spiega che la storia tra Ignazio e la sua ex Cecilia è molto seguita dai fan. Io vengo riempita di insulti e anche di domande perché la gente voleva sapere che cosa ci fosse. Non so come sia venuto fuori tutto", spiega Caterina: "La storia è arrivata anche alla sua ex Cecilia che ha cercato conferma del flirt tra me e Ignazio".









E aggiunge: “Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”. Caterina Bernal si è mostrata fin dalle prime parole del tutto inconsapevole degli effetti che avrebbe scatenato quella conoscenza. Resta il fatto che Ignacio non ha certamente perso tempo nel sottolineare che il suo cuore fosse libero. Un duro colpo per Cecilia. Come andrà a finire?

