Fuga dagli USA. La coppia di Uomini e Donne torna in Italia, in America come in un film western

L’orribile gestione della diffusione di Covid-19 da parte del presidente Trump e gli scontri che continuano a far sembrare gli USA più come un pericolosissimo scenario western che come un paese civilizzato, stanno portando tantissime persone a scappare dal Paese. In netta ascesa gli americani che scelgono di lasciare la propria nazione, rinunciando addirittura anche alla cittadinanza americana. Tantissimi anche gli europei che hanno deciso di fare rientro nel vecchio continente, considerato più equilibrato e sicuro. In questo esodo ci sono parecchi italiani.

Un'italiana famosa è Clio MakeUp, che ha annunciato il suo imminente trasferimento in Veneto, con il marito e le due figlie. Un'altra giovane coppia italiana di famosi trapiantata in America, ha ben pensato di riflettere sugli eventi che li circondano e di prendere una decisione drastica. Per i due reduci di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, l'avventura a stelle e strisce termina qua, i due giovani traslocheranno in Toscana.





























A rendere nota questa decisione è stata la stessa Clarissa Marchese, ex Miss Italia (nel 2014), 26enne e siciliana, ma non solo. Clarissa Marchese infatti da pochi mesi è diventata la mamma di Arya, probabilmente tra le motivazioni forti che hanno spinto lei e Federico Gregucci a tornare in Italia. Parlando con i suoi follower tramite le storie di Instagram la ex Miss ha spiegato: “Sapete che mi piace condividere parte della mia vita con voi, per cui oggi voglio dirvi questa cosina. Sapete che ieri Federico è partito per raggiungere Firenze, dove inizierà un nuovo progetto lavorativo. Tra qualche giorno io e Arya lo raggiungeremo, quindi possiamo dirlo ufficialmente: i Marchesucci si ritrasferiscono in Italia. Poi vi racconto bene tutto, da quanto tempo lo stiamo pensando, come ci stiamo organizzando… Vi posso dire che per questo io sono strafelice”, ha concluso. (Continua dopo le foto)









Clarissa Marchese non ha ancora (e chissà se mai lo farà) svelato quale lavoro sia stato il motore propulsore che ha portato Federico Gregucci, 30enne di origini romane, a Firenze. Di certo c’è che in America Federico lavorasse per la Juventus Academy, e con ogni probabilità anche questo ingaggio riguarderà sempre il mondo del calcio. I due sono molto innamorati e fino a poco tempo fa Clarissa dichiarava: “[…] Io ho sempre amato il principe di Cenerentola, il principe azzurro per antonomasia, anche se questa figura fiabesca l’ho sempre vista distante da me. Cercavo, anche da bambina, di essere realista e sapevo che non avrei sposato un vero principe delle favole. Comunque, quello che ho sempre voluto in un uomo, l’ho trovato in Federico.”.

