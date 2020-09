Harry e Meghan, il gesto per ricordare Lady Diana per l’anniversario della sua morte è dolcissimo

Meghan Markle e Harry hanno proprio il pollice verde. I due ex reali d’Inghilterra sono andati a far visita ai bambini di un asilo di Los Angeles, il loro dono? Fare i giardinieri! I due giovani infatti hanno dato una mano per curare il giardino, proprio come di solito fa Duchessa di Cambridge Kate Middleton. Harry e Meghan per l’occasione hanno reso omaggio a Lady Diana, piantando il suo fiore preferito nel giorno dell’anniversario della sua morte. Il fiore preferito della bellissima Lady D, venuta a mancare ormai 23 anni fa, era il “Nontiscordardimé”.

La loro mossa non è sicuramente passata inosservata ai media: “Il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto una meravigliosa sorpresa ai ragazzi del Preschool Learning Center”, si legge sui canali social di Assistance League of Los Angeles, una no-profit che si prende cura dei bambini più bisognosi. “Oltre a seminare il giardino, hanno trascorso del tempo con il gruppo a parlare di natura e di alimentazione sana”. Un dono, quello di Meghan e Harry, che è stato tanto apprezzato dai loro fan. (Continua dopo le foto)





























“Tutti si sono sporcati le mani scavando buche per piantare nuovi fiori – ha spifferato un insider a People – Poi hanno usato un annaffiatoio a forma di elefante per bagnare il terreno. Mentre facevano giardinaggio, hanno pure ascoltato musica. Alcuni bambini ballavano e cantavano”. La decisione di dedicare del tempo ai bambini è sarebbe stata proprio da Lady D. La madre di William ed Harry, infatti, adorava stare in compagnia dei più piccoli e offrire loro sostegno e un po’ di gioco. Per quanto si sa, è stato lo stesso Harry a portare nell’asilo californiano i semi del fiore preferito da Lady Diana, il ‘Nontiscordardimè’. (Continua dopo le foto)

Il fiore è tanto adorato anche da Meghan Markle, che lo ha scelto come componente del suo bouquet di nozze e lo ha utilizzato come background di uno scatto di Archie nella giornata della festa della mamma. I Sussex erano stati invitati a partecipare alla fuga annuale in Scozia della Regina Elisabetta II e, a quanto riferito, a marzo avevano già accettato l’invito. Poi a giugno, data la portata dell’epidemia di Coronavirus, è stato sempre più ovvio che il viaggio non si sarebbe più fatto. Ad oggi principe sarebbe frustrato dal fatto di non poter fare il viaggio a Balmoral, a causa della crisi del Coronavirus. Questo secondo gli addetti ai lavori che hanno parlato con In Touch Weekly.

