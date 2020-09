Bufera su Beatrice Valli, le parole dell’influencer alzano un polverone. E lei costretta a cancellare tutto

Ore di grande tensione per Beatrice Valli, costretta a subire attacchi social pesantissimi. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ è stata messa nel mirino a causa di una frase scritta. Durante un ask su Instagram la donna, che è mamma di tre bambini, si è soffermata proprio sulla vita da madre. La sua risposta, che lei mai si sarebbe aspettata potesse alzare questo polverone, è stata accompagnata da emoticon sorridenti. Quindi, la dolce metà di Marco Fantini sarà rimasta sorpresa dagli insulti.

Più precisamente la Valli non comprende come le donne che non hanno concepito figli possano dire di essere affaticate. La domanda rivolta è stata la seguente: "Ma è faticosa la vita con tre bimbi?". E la giovane ha replicato: "Quando donne senza figli mi dicono sono stanca, non oso immaginare con 3 figli cosa possano dire". E in seguito, una volta che la sua affermazione è diventata virale in poco tempo, soprattutto su Twitter sono iniziati a circolare messaggi contrariati.















Beatrice ha dunque subito critiche ferocissime. Ecco alcuni dei commenti: "Bea Valli ha queste uscite ignoranti che veramente… Ma che ca…o vuol dire ci si può stancare solo se uno ha figli? C'è chi non ha figli, ma magari non fa l'influencer e si fa 2 mesi di vacanza a Forte dei Marmi", "Grazie Bea per averci ricordato che una donna ha diritto di essere stanca solo se ha figli (possibilmente almeno 3). Chi studia, lavora, si occupa della propria casa ovviamente si riposa. Sceme noi, grazie davvero".















Altri ancora hanno commentato: "Bea Valli, hai una famiglia bellissima e dei figli stupendi ma ti do un consiglio: ragiona prima di parlare", "Scopro oggi grazie a Beatrice Valli che se non hai figli non puoi sapere cosa sia la stanchezza. Per fortuna c'è lei ad illuminarci perché io ho lavorato in campagna raccogliendo frutta e verdura per otto ore al giorno sotto il sole, ma non ho figli quindi non posso lamentarmi". Dopo questo putiferio la donna è stata costretta a prendere una decisione inevitabile.









Bea Valli ha queste uscite ignoranti che veramente. Ma che cazzo vuol dire ci si può stancare solo se uno ha figli? C'è chi non ha figli ma magari non fa l'influencer e si fa 2 mesi di vacanza a Forte dei Marmi.

Bea ha proceduto all’eliminazione immediata del post incriminato sul social Instagram. Non ha invece replicato alle dure contestazioni subite su Twitter. Intanto, la 25enne è al lavoro in questi giorni per prepararsi al meglio in vista del Festival del Cinema di Venezia. Sfilerà sul red carpet con Fantini in veste di testimonial di diversi brand.

