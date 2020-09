Karina Cascella, insulti pesanti per colpa di Antonella Elia: cosa è successo

Ancora una bufera su Karina Cascella. La donna nelle scorse ore ha voluto fornire un proprio giudizio, negativo, sulla futura opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, Antonella Elia. Non ha insultato direttamente la showgirl, ma ha posto la sua attenzione sul ruolo che ricoprirà. L’opinionista di Barbara D’Urso ha affermato che sarebbe stata meglio la sua presenza, piuttosto che quella dell’ex gieffina. Karina ha ammesso di avere dei difetti, ma anche tanti pregi da far uscire fuori.

Per un ruolo simile la Cascella si ritiene decisamente all’altezza. A chi poteva accusarla di essere sfacciata, ha replicato che questo è il suo pensiero, giusto o sbagliato che sia. Ha aggiunto che prima o poi qualcuno si accorgerà delle sue doti, scegliendola in alcuni reality show futuri. Una volta ascoltate queste dichiarazioni, il popolo della rete si è infuriato. E soprattutto i fan della Elia non hanno assolutamente apprezzato queste frasi, che sono state ritenute non educate. (Continua dopo la foto)















In molti hanno deciso di attaccarla pesantemente, ritenendola una persona troppo poco modesta e che non conosce l’umiltà. Allora Karina è stata costretta a intervenire nuovamente su Instagram attraverso alcune stories. Qui ha affermato: “Che putiferio che si è scatenato!”. Non si aspettava una reazione simile da parte degli utenti, visto che aveva semplicemente espresso il suo parere. Ha confermato che parecchi follower le hanno inviato messaggi in privato perché infastiditi da quelle sue parole. (Continua dopo la foto)















Coloro che l’hanno insultata e messa nel mirino non hanno intaccato però il suo pensiero sull’argomento. Nonostante tutto ha deciso di mantenere intatta la sua opinione, infatti ha dichiarato: “Ho detto semplicemente che per certe cose so fare il mio. L’onestà non paga mai”. Karina Cascella è convinta al 100% delle sue capacità ed ha dunque ribadito che il ruolo dell’opinionista al ‘GF Vip’ lo assolverebbe benissimo. E chissà se Antonella Elia replicherà a queste sue considerazioni. (Continua dopo la foto)









Recentemente, dopo essere stata accusata di essere stata in Sardegna e di rischiare di contagiare le persone con il coronavirus, la donna aveva detto: “Siamo arrivati al punto di definire untori le persone che vanno in Sardegna? Avete parlato tanto di vacanze italiane e la gente le ha fatte le vacanze italiane. Adesso quelle che erano persone stupende sono diventati untori?”.

