“Sì, è tutto vero!”. Sossio Aruta, la voce circolava da ore. Ed è lui stesso a confermare tutto

Adesso non ci sono più dubbi, infatti è lui stesso a confermarlo. Sossio Aruta è pronto per una nuova avventura. No, stavolta non si tratta di reality show o di un clamoroso ritorno a ‘Uomini e Donne’, visto che è felicemente legato a Ursula Bennardo. La novità riguarda la sua grande passione, ovvero il calcio. Alla soglia dei 50 anni non vuole proprio smettere di giocare e appendere gli scarpini al chiodo. Sul suo social network Instagram ha infatti confermato che scenderà ancora in campo.

Riprendendo un articolo che riferiva di questa notizia, il calciatore ha quindi detto: "Sì, è tutto vero!". Vuole continuare a inanellare record su record e non ha proprio alcuna intenzione di lasciare il mondo calcistico. La sua speranza è quello di portare a casa un risultato che sta inseguendo da tanto tempo. Si tratta di un obiettivo prettamente sportivo, che se dovesse essere ottenuto gli garantirebbe sicuramente un posto speciale nella storia. Andiamo a vedere di cosa si tratta.















La squadra che ha deciso di puntare su di lui e di tesserarlo per la prossima stagione agonistica è il Madrigal Casalnuovo. Il suo traguardo da mettere nel mirino è il raggiungimento dei 400 gol, anche se non sarà facile visto che mancano ancora molte reti. Queste le sue parole: "Inseguirò il sogno di arrivare ai 400 gol in carriera. -20, sarà un'impresa!! Incrocio le dita e spero in Dio. The Lion King. Non mollare mai". La sua determinazione è tanta e nulla quindi gli è precluso.















Al termine del suo intervento nel quale ha annunciato questa sua nuova esperienza professionale, Sossio ha aggiunto: "A quasi 50 anni ho iniziato una nuova avventura nel campionato di Promozione campano con la squadra del Casalnuovo". Tutti gli occhi saranno puntati su questo team della Campania e chissà se non giungeranno anche le telecamere per immortalare i suoi momenti sul terreno di gioco. Lo scopo delle marcature è difficilissimo, vedremo se sarà in grado di farcela.









Finalmente il nostro desiderio si è realizzato. Ci sono realtà, sogni che devono restare intoccabili, indelebili a nostri sensi. La vera meraviglia è riuscire a portarli sempre con noi in un profumo che dia una personalità, un segno, un ricordo. Vaniglia Ambra ed un mix di amore, passione in fiori orientali. Insieme diventano Sula.

