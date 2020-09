Quest’estate il flirt tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi, amico intimo di Gabriel Garko, aveva riempito le pagine delle cronache gossippare. Le foto a passeggio per strada, con tanto di avvicinamento pericoloso, erano finite ovunque, ma il sempre informato Alberto Dandolo aveva spento tutto con una soffiata pazzesca: “Non bastano le foto ‘rubate’ e qualche cena: il flirt tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi sembrerebbe assai farlocco”, scriveva il giornalista nelle sue Dandolo Flash.

“Aveva bisogno di una distanza di sicurezza dall’ex discusso fidanzato cubano e l’attore voleva lanciare un messaggio al suo amico del cuore farfallone, Gabriel Garko?”, è l’interrogativo malizioso che poneva Dagospia, che poi chiosava così: “I due ex gieffini (Rossi è stato concorrente nel 2016, ma dell’edizione Vip, ndr) dovrebbero andare a lezione di comunicazione dal mitologico Lucherini”. (Continua a leggere dopo la foto)















Una paparazzata creata ad arte perché ufficialmente Rocco Casalino aveva lasciato il cubano Jose Carlos Alvarez, finito nella bufera per la controversa storia di trading online. Uno scandalo di dimensioni importanti, visto che il compagno del portavoce del Presidente del Consiglio era stato segnalato all’antiriciclaggio. Tutto nasceva da una carta prepagata del giovane cubano dove sarebbero stati spostati circa 150mila euro. Una cifra proveniente dalla disoccupazione, da alcuni bonifici senza causale e da un bonifico di una società di trading. (Continua a leggere dopo la foto)















Scoppiato il caos, Casalino aveva dichiarato di non fare più coppia con lui da tempo. Ma qui torna Dagospia con un’altra soffiata bomba. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino i due non solo si frequentano ancora, ma sono anche molto intimi. “Ieri sera erano insieme su volo Brindisi-Roma, atterrato con molte perturbazioni causa maltempo alle 20.30, in modalità sbaciucchio davanti agli occhi dei passeggeri”. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra l’altro proprio il sito di Roberto D’Agostino qualche giorno fa aveva lanciato l’indiscrezione su Casalino che avrebbe “fortemente incoraggiato” il compagno cubano a scomparire dai radar dei media per scivolare nell’oblio. Anche il magazine Chi ha pizzicato i due assieme di recente, documentando il tutto con un servizio fotografico. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha infatti sorpreso la coppia in Salento.

