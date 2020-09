A luglio il sempre informato Dagospia ha lanciato la bomba che ha infiammato i social e scatenato il gossip dell’estate, quello riguardante l’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il secondo, dopo quello del 2015 comunicato dalla coppia in un comunicato stampa all’agenzia Ansa, nel quale l’avvocato della showgirl Andrea Miccichè spiegava che “naturalmente resteranno immutati la stima e l’affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell’interesse del figlio”.

Nel 2019 il ritorno di fiamma in pompa magna, con tanto di dediche d'amore e foto di famiglia, poi la rottura (definitiva?) poco dopo il lockdown. Tantissime le voci sui motivi che hanno portato i due a lasciarsi: la gelosia di Belen, le scappatelle di Stefano e persino i problemi delle due rispettive famiglie, con i Rodriguez troppo presenti nella vita di Belen, Stefano e il figlio Santiago.















Poi ci aveva pensato sempre Dagospia a lanciare quella che poi è diventata una vera e propria bomba: "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi". Appena è deflagrata la bomba, Stefano De Martino si è affrettato a smentire le voci. "Piccola rettifica, perché tra tutte le cose che sono girate sul web in queste settimane, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che io abbia una storia, abbia avuto non so, una storia con Alessia Marcuzzi".















"Ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo, che sono due miei grandi amici e ci siamo fratti una grossa risata, nonostante il fastidio di una notizia del genere. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo momento storico – aveva detto De Martino in una storia su Instagram – ed essendo un personaggio pubblico accetto le fake news e le critiche, so che si sprecheranno le notizie in questi mesi e vivo serenamente. Quando poi si toccano le famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo, davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi fidanzo, vi faccio sapere. Ve lo giuro", aveva concluso. Ora è Alessia Marcuzzi a rompere il silenzio sul gossip dell'estate. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a 'Chi'.









“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”, ha detto la conduttrice.

Nell’intervista per il settimanale Chi, Alessia Marcuzzi racconta anche la sua seconda esperienza a Temptation Island, dove sembra mettere anche un po’ di sé. “Vedendo le coppie da fuori siamo bravissimi a giudicare. Diciamo: ‘Ma quella è pazza a restare!’ Anche se poi, quando tocca a noi, non siamo oggettivi e, magari, commettiamo lo stesso errore, anche se in maniera meno evidente”, ammette la conduttrice parlando delle coppie di Temptation Island.

