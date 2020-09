C’è ormai gran fermento per il matrimonio di Elettra Lamborghini, che sposerà il suo amato Afrojack il prossimo 26 settembre. Nei giorni scorsi si è puntata l’attenzione sulla situazione Covid, con l’ereditiera che ha annunciato che tutti gli invitati dovranno sottoporsi al tampone per garantire la massima sicurezza all’evento. Adesso però sono arrivate grandi novità inerenti proprio la cerimonia. A svelarle il settimanale ‘Chi’, che ha intercettato alcune dichiarazioni della bellissima artista.

Come dimostra anche la foto pubblicata sul profilo Instagram del magazine, la cantante ha scelto l'abito nuziale. Fondamentali i consigli del wedding planner Enzo Miccio. Il vestito che sarà indossato nel giorno della cerimonia è stato acquistato in un atelier situato a Napoli. La Lamborghini è sembrata decisamente al settimo cielo, entusiasta di questa scelta. Ma ha anche raccontato che dovrà tener d'occhio il suo peso per evitare qualsiasi imprevisto in vista delle nozze.















Dovrà fare parecchia attenzione all'alimentazione per non prendere chili di troppo. Ecco cosa ha scritto il settimanale diretto da Alfonso Signorini: "Solo su Chi, in esclusiva sul numero in edicola da mercoledì 2 settembre, le foto di Elettra Lamborghini mentre sceglie a pochi giorni dal suo matrimonio, previsto per il 26 settembre, con il dj e produttore Afrojack, il suo abito da sposa in un atelier napoletano, consigliata dal wedding planner delle dive, Enzo Miccio". E poi ecco alcune parole di Elettra.















Durante l'intervista, la giovane ha dichiarato: "Ho scelto un abito fantastico, solo che devo stare a dieta per un mese esatto. E dopo le nozze racconterò la mia vita in una serie tv per Real Time. Sarà una bomba. Preparatevi". Non si sa però con certezza quale sia la location scelta per il matrimonio. Si era vociferato di un posto nelle vicinanze del Lago di Garda, ma non sono giunte conferme ufficiali. E un'altra novità è il cambio data, infatti si pensava inizialmente che si sarebbe sposata il 6 settembre.









Nelle scorse ore, però, Elettra ha letteralmente sbottato su Instagram. Si è mostrata a Gardaland e ci ha tenuto a specificare che si trova nel noto parco divertimenti per lavoro. Sta infatti registrando un programma e proprio per questo ha risposto per le rime o a chi ha insinuato che non stesse rispettando le misure anti-Covid.

