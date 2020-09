Frangetta sbarazzina, caschetto, completo bianco con chiodo di pelle giallo. E mascherina d’ordinanza, con la scritta curiosa “Why so serious?”, ovvero perché così seria. Si è presentata così, dopo diverso tempo lontana dai riflettori, a un evento ufficiale speciale, la prima tappa del Tour De France a Nizza, stupendo tutti con questo nuovo look.

Una ventata di novità, dunque, per Charlene di Monaco che l’ultima volta era stata fotografata con i suoi gemellini, Gabriella e Jacques, sul balcone di Palazzo Grimaldi in occasione della festa del Principato. La principessa 42enne e il marito 62enne hanno tagliato il nastro della partenza del Tour della maglia gialla. E Charlene ha onorato il colore del giro con il chiodo in tinta oltre che con questo nuovo taglio di capelli. (Continua dopo la foto)















Era un po’ che non stravolgeva il look e negli ultimi giorni deve aver approfittato per fare visita al parrucchiere di fiducia. Fino a qualche tempo fa, infatti, la bellissima Charlene sfoggiava un pixie cut con dei ciuffi a tendina che le donava moltissimo, mentre ora ha rivoluzionato la sua immagine passando a un caschetto sfilato sulle punte, portato liscio e con una mini frangia che le copre metà della fronte. (Continua dopo la foto)















Un look sbarazzino reso ancora più ‘rock’ dall’outfit scelto per la manifestazione. Dopo la vacanza con Alberto e i figli Jacques e Gabriella, la coppia è apparsa molto affiatata. Alla festa del principato, invece, erano stati i gemellini a prendersi tutta la scena. Jacques e Gabriella, che il prossimo dicembre soffieranno su 6 candeline, veri protagonisti dei festeggiamenti per Saint Jean. (Continua dopo la foto)











Si sono affacciati al balcone con mamma e papà e gli applausi, le smorfie e gli sbadigli hanno catturato l’attenzione di tutti. Adorabili a dir poco: Jacques con indosso una camicia bianca e un’elegantissima giacca nera e Gabriella con un abitino bianco con dei grossi volant sulle maniche e in testa un cerchietto decorato con un pomposo fiocco laterale in tinta.

