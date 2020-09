Mara Venier è pronta a tornare al timone di Domenica In. Per la gioia del pubblico dal 13 settembre la ‘zia’ sarò di nuovo in studio per il terzo anno consecutivo e chissà se festeggerà il suo 70esimo compleanno, che cade il prossimo 20 ottobre, anche in diretta tv… Mara si prepara anche a sposare per la seconda volta l’amore della sua vita, Nicola Carraro, e nelle ultime ore ha fatto sognare tutti i fan condividendo sul suo profilo Instagram una foto di 10 anni fa che la ritrae mano nella mano con lui.

In realtà è stato Carraro il primo a pubblicare sempre sui social lo scatto amarcord ma ovviamente non appena lo scatto è apparso sul profilo della Venier ha fatto ‘boom’. La coppia è immortalata su una spiaggia delle Turks and Caicos Islands e sorride felice. (Continua dopo la foto)















“Bei tempi… Turks and Caicos Islands ….ricordi belli” scrive Mara Venier nella didascalia aggiungendo tante faccine che ridono. La presentatrice veneta è splendida con indosso un costume intero e una maxi camicia rossi che svelano le gambe perfette e un cappello di paglia. Il suo Nicola sfoggia invece un completo da mare blu elettrico. Sono il ritratto dell’amore in questa foto che è stata subito presa d’assalto da fan e amici vip. (Continua dopo la foto)















“La bonaggine”, commenta Alessia Marcuzzi. E Rocio Morales: “Meravigliosi”. E se non manca chi nota la trasformazione fisica soprattutto di Nicola Carraro – “Qualche chilo fa per lui” – per Zia Mara i complimenti non si sprecano: “La tua bellezza è che sei una di noi… Ieri e oggi resti ciò che rappresenta la semplicità e lo scorrere della vita nella totale naturalezza by Anny”. (Continua dopo foto e post)











E ancora, tra chi la paragona a Ursula Andress e viene corretto perché a suo avviso la Venier è “più bella”, “Mara sei di una bellezza semplice soprattutto nei tuoi occhi…in ciò che esprimono. credo tu sia una delle poche donne vere. Saluti.. Una mamma”. Tutti in ogni caso concordano su un punto. Mara Venier e Nicola Carraro formano una coppia splendida: “Che fichi spaziali”.

“Che bomba!”. Cristina Marino da capogiro dopo soli 3 mesi dal parto