“Al Bano e Loredana Lecciso pronti alle nozze”: la reazione di Romina Power

Nuovi importanti retroscena sulla storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. È il settimanale Nuovo a svelare una grossa novità: il Leone di Cellino San Marco e la showgirl pugliese, tornati insieme qualche mese fa, ora sarebbero pronti alle nozze. Stando a quanto riporta il noto magazine, il cantante avrebbe organizzato una cena invitando sia l’attuale compagna che l’ex moglie, Romina Power.

Le due sedute allo stesso tavolo, dunque, ma non da sole con Al Bano. Erano infatti presenti anche Yari e la sua nuova compagna, Thea Crudi e nel corso della serata, Romina, che è stata legata ad Al Bano per quasi trent’anni, avrebbe dato la sua benedizione al matrimonio con Loredana Lecciso. (Continua dopo la foto)















Al Bano e Loredana si sono conosciuti negli anni Duemila e hanno avuto due figli Jasmine e Bido. La relazione fra i due ha avuto alti e bassi, ma oggi procede a gonfie vele, al punto che, secondo il settimanale Nuovo, l’artista pugliese sarebbe pronto a sposare la Lecciso. E se per molto, moltissimo tempo si è parlato di un’accesa rivalità tra Romina e Loredana, ora sembra che sia tornata la pace in famiglia. (Continua dopo la foto)















“Alla cena erano presenti Loredana, il cantante, Romina, Yari e la sua compagna – si legge sulla rivista – L’occasione per la rimpatriata è dovuta proprio a loro due, pronti per le presentazioni ufficiali in famiglia”. Ma come anticipato, la serata sarebbe stata l’occasione per Romina e Loredana di incontrarsi e chiarirsi, con la Power che avrebbe anche detto “sì” al secondo matrimonio dell’ex marito. (Continua dopo le foto)











“Con questa cena è stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex ingombrante – si legge ancora su Nuovo – Alcune indiscrezioni confermano che a questo punto Romina accetterà il matrimonio tra il cantante e Loredana. Perché la tregua con quest’ultima è ormai siglata”.

