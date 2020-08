Melania Trump, si sa, è un’ex modella ma negli ultimi anni ha dato prova di essere una vera icona di stile. Bellissima, difficile che la moglie di Donald Trump sbagli un colpo in fatto di look. Eppure uno degli ultimi outfit sfoggiati ha sollevato un polverone.

Durante la seconda serata della Convention nazionale repubblicana, per il discorso nei giardini delle rose appena ristrutturati della Casa Bianca, la first lady aveva puntato su un look dallo stile militare che è stato criticato non poco. Nel dettaglio Melania aveva indossato un completo color kaki in stile militare firmato da Alexander McQueen composto da una giacca a maniche lunghe con maxi tasche e una gonna longuette a vita alta, modello pencil skirt ma con dei plissé sulla parte posteriore. (Continua dopo la foto)















Questa volta a far discutere non è stato il prezzo dell’originale tailleur (comunque molto elevato considerando che la giacca costa 1.607 euro, mentre la gonna 587): Melania Trump è stata accusata di essere apparsa fredda e distaccata a causa di quel look. Per molti insomma avrebbe potuto evitare un completo che ricorda così tanto non solo il mondo militare. (Continua dopo la foto)















Inversione di tendenza per la chiusura della Convention, evento che anticipa le elezioni presidenziali del prossimo novembre e a cui la first lady ha ovviamente partecipato al fianco del presidente che è intervenuto in diretta dalla Casa Bianca per spiegare quali sono i suoi progetti nel caso in cui dovesse rinnovare il suo mandato. Questa volta Melania ha puntato tutto su un colore brillante: il verde fluo. (Continua dopo le foto)











Ha infatti optato per un lungo abito in verde fluo della collezione Primavera/Estate 2020 ready-to-wear di Valentino: un modello plissettato, accollato, con la gonna sinuosa e dei lunghi nastri posteriori che scendono dalle spalle simili a un mantello. Il prezzo dell’abito a cui ha abbinato accessori a contrasto fucsia? Da capogiro: 3500 euro, anche se ora è in saldo a 2450. Una cifra esorbitante che certamente non tutte possono permettersi.

