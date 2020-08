“Mai assistito a nulla del genere”. Lorella Cuccarini, impossibile dimenticare: la confessione

Lorella Cuccarini, l’intervista è esclusiva. La nota conduttrice rivela finalmente come stano le cose. Una carriera che non ha mai deluso le aspettative, che ha visto Lorella Cuccarini al fianco di Alberto Matano durante la più recente esperienza televisiva di La vita in diretta. Ma quella con Pippo Baudo sul palco del Festival di Sanremo nel lontano 1993 resta, ad oggi, il percorso più significativo.

Un palcoscenico importante quello che Lorella Cuccarini ha avuto il merito di attraversare in lungo e in largo, affiancando il conduttore principe del piccolo schermo. Il Festival di Sanremo ha rappresentato sempre qualcosa in più, persino nella vita di chi ha avuto la fortuna di condurlo. Lorella Cuccarini durante un'intervista rilasciata per TvBlog ha rivelato per la prima volta quale canzone ha segnato in modo indelebile quell'esperienza.















Impossibile dimenticare quegli anni perchè a segnarli sono state anche le note di una canzone. Lorella Cuccarini svela la sua canzone del cuore: "Ricordo con profondo affetto l'esordiente Laura Pausini. Il primo giorno di prove, dopo l'esecuzione de 'La solitudine', tutta l'orchestra si alzò in piedi per applaudirla. Non avevo mai assistito a nulla del genere!".















Una Laura Pausini all'epoca appena diciottenne il cui talento, persino per Pippo Baudo, non poteva che promettere per il meglio. E così è accaduto. Ma un'altra canzone sembra aver lasciato la conduttrice visibilmente emozionata: "Mi sono emozionata profondamente con "L'essenziale" di Marco Mengoni. Fin da subito, ho pensato che avrebbe vinto".









La conduttrice rimane in attesa di comprendere se sarà o meno destinata alla conduzione dello Zecchino D’Oro, così come si è sentito vociferare durante le ultime settimane. Nessuna conferma né alcuna smentita per la Cuccarini che, dopo aver preso le distanze da Alberto Matano, non può che continuare a sperare che molto presto la fortuna torni a bussare alla sua porta.

