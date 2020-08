Splendido gesto di Tiziano Ferro a pochi giorni dalla morte del suo amatissimo cane Beau. Il cantante di Latina ha salutato per l’ultima volta il doberman adottato nell’aprile scorso con un messaggio straziante. Queste le sue parole per l’amico a quattro zampe scomparso: “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi anni della sua vita ma quanto amore, quanto amore”.

E poi aveva aggiunto: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. I fan gli avevano subito mostrato affetto e vicinanza: “Mi dispiace troppo Tiziano, ti abbraccio forte”, “Le hai regalato i mesi più belli con il tuo amore. Mi dispiace tanto”, “Non trovo le parole oggi, ti vogliamo bene”, “Che cuore grande che hai”, “Un abbraccio fortissimo”. Ora ecco però giungere una notizia veramente molto bella, che conferma il gran cuore dell’artista laziale, che ama alla follia gli animali. (Continua dopo la foto)















Insieme a suo marito Victor Allen, Tiziano ha voluto regalarsi un altro doberman, molto simile a Beau, che si chiama Jake. Ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale il video del nuovo cane, riportando la seguente didascalia: “Ecco come Jake decise da solo che doveva tornare a casa da noi. La rabbia e il dolore rimarranno per sempre, ma dovevamo dare senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo”. Poi ecco arrivare una frase veramente molto commovente. (Continua dopo la foto)















Ferro ha infatti concluso in questo modo il suo commento social: “Jake era amico di Beau in canile, ed è un gigante di 8 anni, ferito al corpo e al cuore. Caro Jake, basta canile per te…me lo ha detto Beau”. Tra i tanti messaggi inviati dai suoi follower, eccone alcuni particolari: “Che amore”, “Bravo tesoro”, “Fossero tutti come te non ci sarebbero più cani in canile”, “Hai un cuore immenso”, “Bisogna sempre donare amore, Beau sarà orgoglioso di te”, “Fossero tutti come te il mondo sarebbe migliore”. (Continua dopo la foto)









Quando Beau era stato molto male, l’artista pontino aveva dichiarato: “L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso”.

