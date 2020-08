Lino Guanciale e Antonella, festa in grande stile a poco più di un mese dalle nozze dell’amato attore

Circa un mese fa si sono uniti in matrimonio ed ora c’è stata anche la festa. Parliamo dell’attore Lino Guanciale e di sua moglie Antonella Liuzzi, che lo scorso 19 luglio si sono sposati in Municipio a Roma. Amici e parenti sono stati invitati al party, che si è tenuto nella giornata di sabato 30 agosto. La location prescelta è stata una meravigliosa masseria di lusso situata a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Di questo territorio è originaria proprio la sposa, che ha preferito festeggiare lì.

Ricordiamo dunque che nella capitale italiana più di 30 giorni fa i due avevano deciso di promettersi amore a vita con una cerimonia civile, estremamente intima, presso il Palazzo del Campidoglio. I loro più stretti cari sono invece stati invitati ai festeggiamenti di due giorni fa. I vestiti scelti da Lino e Antonella sono stati gli stessi utilizzati il 19 luglio. Le pagine dei fan dell'uomo hanno pubblicato numerose foto e video, che raccontano questa giornata indimenticabile per loro.















Decisamente toccante il video romantico che è stato trasmesso. Si sente la canzone 'Moon River' e si vedono marito e moglie ballare insieme. Tra coloro che hanno partecipato alla festa anche Valentina Romani de 'L'Allieva'. Assente giustificata la collega di Guanciale, Alessandra Mastronardi, che si trovava a Capri per un'iniziativa dell'Unicef. Ma andiamo a conoscere più da vicino chi è la donna che ha fatto innamorare follemente l'attore italiano. Lei è di una bellezza incantevole.















La Liuzzi è una professoressa universitaria nata a Noci, nel Barese. Insegna corsi di finanza all'università 'Bocconi' di Milano ed è inoltre la presidente del consiglio di amministrazione di una società che si occupa di proprietà e gestione di hotel. In passato ha lavorato anche a Hong Kong ed ha ottenuto un master in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. Il suo papà è Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della Libertà, sindaco per due mandati del comune di Noci.









I fan, commentando il filmato della coppia, hanno scritto: “Sembra la scena di un film, ma è vita vera. Una dichiarazione d’amore all’amore Moon River. Uno dei brani più romantici mai scritti. Ovunque tu stia andando, io verrò per la tua strada, rincorriamo la fine dello stesso arcobaleno, aspettando dietro l’angolo. Che la felicità di oggi vi accompagni per sempre”.

