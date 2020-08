“È stata molto dura, neanche un abbraccio”. Claudio Bisio, il suo racconto straziante commuove tutti

Il periodo del lockdown è stato uno dei momenti più terribili della vita del conduttore Claudio Bisio. Ha infatti perso sua madre proprio a causa del coronavirus. Dunque, è voluto ritornare su questo dolorosissimo argomento rilasciando nelle scorse ore un’intervista. Si è anche soffermato sulle gravi problematiche di natura economica, soprattutto per il teatro, provocate dall’emergenza sanitaria. Ma indubbiamente è stata la morte della madre a causargli il dolore maggiore.

Lo ha contattato 'Il Corriere della Sera' e qui l'attore si è lasciato andare a delle dichiarazioni molto toccanti. Prima di parlarvi di ciò che ha riferito sul suo genitore passato a miglior vita, vi riportiamo alcune sue dichiarazioni sulla quarantena forzata. A parte il lutto non l'ha vissuta in malo modo: "Non ho vissuto poi così male, avevo una vita rigidamente organizzata ma, superata l'ansia iniziale, trovi la forza di affrontare una sfiga collettiva. Impari a prendere i ritmi con filosofia".















Poi: "Sul balconcino di casa mi sono pure abbronzato. L'aria era pulita, nel silenzio sentivo uccelli mai sentiti prima e anche il vicino di casa aveva la testa meno bassa: eravamo tutti più umani. I teatri vuoti sono molto tristi, teoricamente rappresentano il fallimento di chi fa il nostro mestiere. Ma ho capito che il futuro è il digitale, che in questi mesi ha dimostrato di essere un'alternativa vincente". Ed ecco poi giungere l'angosciante ricordo sul decesso della sua adorata mamma.















"Mia mamma aveva 91 anni e già non stava bene prima di tutto questo. Non c'è un problema Lombardia, il problema è a monte e vale per tutta l'Italia: c'è il peccato originale di aver fatto decadere il ruolo dei medici di base. Spero che questa lezione sia servita per invertire la rotta. La cosa più triste è stata andarla a trovare a casa, con mascherina e guanti. Non capiva perché non la potessi abbracciare, è stato molto duro". Momenti quelli che per lui saranno purtroppo incancellabili.









Per Claudio Bisio tutto ha avuto inizio presso il Piccolo teatro di Milano e da allora i successi si sono conseguiti di pari passo con una versatilità disarmante. Frizzante per il palco di Zelig e personaggio sicuramente di ‘rottura’ per il tradizionale Festival sanremese, Claudio Bisio non ha mai tolto il piede dall’acceleratore, lasciandosi apprezzare negli anni da un pubblico sempre più vasto.

