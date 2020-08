Splendida notizia per la bellissima attrice, che diventerà mamma per la prima volta. Emma Roberts ha infatti annunciato ufficialmente di essere incinta. La nipote di Julia Roberts ha concepito il bebè insieme al suo compagno Garrett Hedlund. Sono state tre foto postate sul suo social network Instagram a confermare la notizia. Dunque, entro la fine del 2020 la protagonista di ‘American Horror Story’ potrà far venire alla luce il suo primo figlio. E si sa già anche il sesso.

Infatti, nascerà un bel maschietto. Negli scatti si può vedere sia il suo pancione che la sua dolce metà. Nella didascalia ha scritto: "I miei ragazzi preferiti!". Un momento sicuramente bellissimo dal punto di vista personale per la ragazza. Dopo aver ottenuto dei traguardi professionali decisamente straordinari, oltre ogni più rosea aspettativa, è tempo adesso di mettere su famiglia. Grande entusiasmo anche da parte della famosissima zia, che le ha dedicato un messaggio social.















Julia Roberts ha infatti commentato: "Vi amo", accompagnato da un emoticon di un cuore. Ricordiamo che l'affascinante Emma è stata legata sentimentalmente per sette anni ad Evan Peters. Poi, verso la fine del 2019, si è unita a Garrett Hedlund, ma la loro relazione è stata tenuta lontana dai riflettori. Lui è invece stato fidanzato con Kristen Dunst, ma la loro storia d'amore è terminata circa quattro anni fa, nel 2016. Ora loro hanno trovato le rispettive anime gemelle.















Emma Roberts, classe 1991, è originaria dunque degli Stati Uniti d'America. Lei è figlia dell'attore Eric Roberts e della sua ex compagna Kelly Cunningham. Ha due sorellastre, di nome Morgan e Keaton Simons. Nel settembre del 2011 si iscrive al 'Sarah Lawrence College' di New York, ma nel gennaio del 2012 decide di ritirarsi. Esordisce in veste di attrice a soli cinque anni, seguendo dunque le orme della zia e del papà. Tra il 2015 e il 2016 è protagonista di 'Scream Queens'.









Me…and my two favorite guys 💙💙

Nel 2016 prende parte al thriller ‘Nerve’. L’anno successivo è la special guest della settima stagione di ‘American Horror Story’ e nel 2018 entra a far parte del cast regolare della popolare serie tv dell’orrore. Prende i panni di Madison Montgomery. Nel 2019 è di nuovo nella stessa serie: ‘American Horror Story: 1984’, dove interpreta il personaggio di Brooke Thompson. Nel 2020 recita nel film cinematografico ‘The Hunt’.

