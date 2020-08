Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘, è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram in cui presenta il suo nuovo fidanzato.

La giovane è stata una delle più popolari corteggiatrici della stagione 2016 di Uomini e Donne.

Quando Eleonora conosce Oscar Branzani si instaura subito una grande sintonia e un feeling particolare e la fiorentina riesce in poco tempo a conquistare il cuore dell’imprenditore napoletano. La storia tra i due è stata molto apprezzata dai fan del programma, ma dopo tre anni arriva la doccia gelata. Alla loro separazione è seguita una lunga polemica sui social nella quale è intervenuta anche la sorella di Oscar, Dalila Branzani, ex fidanzata dell’attuale compagno della Rocchini. Proprio così, nel video pubblicato da Eleonora sul suo account Instagram appare Nunzio Moccia, ex della sorella di Oscar Branzani. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo un periodo di isolamento dal clamore mediatico, la coppia, oggi, non si nasconde più e grida, al mondo interno, il proprio amore. Proprio ieri la ragazza ha voluto condividere su Instagram un video che vede protagonisti lei e il fidanzato. “Sei ossigeno puro”, ha scritto Eleonora Rocchini nel video pubblicato su Instagram. Il gesto dell’ex corteggiatrice ha ricevuto non pochi complimenti e dolci commenti, tra cui spiccano quelli di molte sue colleghe come Giulia De Lellis e Giulia Cavaglià. Ma non sono mancate le critiche. (Continua a leggere dopo la foto)















Molti, infatti, hanno attaccato l’influencer per aver intrapreso una storia con l’ex della sorella di Oscar Branzani. Ma la risposta della Rocchini non ha tardato ad arrivare. “I sensi di colpa ne ho avuti anche troppi per persone che poi, meritavano zero da parte mia dato tutto l’amore che ho dato in quattro anni e sono sempre stata ripagata con cose che non sto qui a raccontare a voi, ma io a differenza di altri la vittima non la faccio”. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram @nunzio.moccia Un post condiviso da ⚡️ (@ele.rc) in data: 30 Ago 2020 alle ore 7:05 PDT

La Rocchini spiega che Nunzio e l’ex cognata si erano lasciati da due anni: “Poi, loro si erano lasciati da due anni e lei era innamorata di un altro e loro due erano ormai diventati amici. Il mio unico errore fu di non dirlo, per paura, e tenerlo “nascosto” al inizio per capire se era una cosa reale oppure un fuoco di paglia. Ho già chiesto scusa, poi mi sono stufata , chi deve chiedere scusa non si chiama ne ELEONORA ROCCHINI ne NUNZIO MOCCIA . A buon intenditor poche parole. Pace e amore a tutti, io ho trovato la mia pace , vi prego se non vi piace come sono, non seguitemi, un abbraccio”.

Valentina Ferragni, lo sfogo senza precedenti: cosa è successo alla sorella di Chiara