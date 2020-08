“Con loro due!”. Paolo Ciavarro, l’indiscrezione è servita. Chissà come l’avrà presa Clizia Incorvaia

Grande novità per l’ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ Paolo Ciavarro. Grazie al suo bel carattere si è fatto apprezzare dal pubblico da casa ed ha sfiorato il successo, visto che è arrivato secondo alle spalle della vincitrice Paola Di Benedetto. Molto interessante anche la relazione sentimentale nata nella Casa più spiata d’Italia con l’ex di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia. Ma ora ecco giungere una notizia molto importante, che gli permette di dare una svolta alla sua professione.

L’indiscrezione bomba è stata lanciata dall’informatissimo settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini. Se questi rumors dovessero essere confermati ufficialmente, per il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si aprirebbero le porte di un’avventura decisamente suggestiva. Le voci si fanno sempre più forti e stando a queste, dovremmo vederlo all’opera sempre nel mondo della televisione. Ma non da solo, perché al suo fianco ci sarebbero anche due ex gieffine. (Continua dopo la foto)















Paolo dovrebbe quindi diventare a tutti gli effetti un conduttore televisivo, infatti potrebbe essergli affidata la conduzione di un programma. Al settimo cielo i suoi fan, che sarebbero già pronti a incollarsi davanti al piccolo schermo. E con lui lavorerebbero anche due donne: Giulia Salemi e Paola Di Benedetto. Ci sono già anche news sul nome della trasmissione tv e su quale canale sarà mandato in onda. Ed emergono anche i primi dettagli sui temi che sarebbero toccati dal trio. (Continua dopo la foto)















Stando sempre alle anticipazioni di ‘Chi’, il programma si chiamerebbe ‘Disconnessi’ e sarebbe trasmesso su Italia 1 nel fine settimana, subito dopo la conclusione di ‘Studio Aperto’. L’idea sarebbe quella di girovagare per tutta l’Italia e raccontare le tendenze in voga tra i giovani nostri connazionali. L’entusiasmo ovviamente ha travolto anche gli ammiratori della vincitrice del ‘GF Vip’ e dell’ex fidanzata di Franceso Monte. Staremo a vedere se sarà tutto ufficializzato nei prossimi giorni. (Continua dopo la foto)









Un grande amore quello provato nei confronti del suo Paolo, ma ancora tante le paure generate dal primo fallimento matrimoniale con il frontman de Le Vibrazioni. Clizia Incorvaia prova a rimanere con i piedi in terra, ma la tentazione di ‘spiccare il volo’ e sognare non la perde di certo: “Nessuno può firmare un contratto per l’eternità. Ma ci possiamo lavorare”, ha detto la donna in una recente intervista.

