Possibile grande svolta nella vita sentimentale di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ha infatti raccontato la sua estate 2020, riferendo di alcuni dettagli davvero molto piccanti. Questa sua vacanza sarà ricordata a lungo perché in lei è scoppiata una grande passione nei confronti di un uomo. Più precisamente di un ex ballerino del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. Davvero bollente è stata la sua esperienza in costiera amalfitana, dove si è divertita non poco.

Dunque, i mesi estivi non li ha trascorsi da sola bensì con Gennaro Siciliano, che prese parte al programma di Canale 5 nell’edizione del 2008. Vladimir ha messo in mostra nei giorni scorsi un fisico da paura, postando scatti dal mare. E questa sua forma fisica impeccabile avrà fatto perdere la testa all’ex protagonista della trasmissione Mediaset. A confermare le notizie è stata la stessa donna, che ne ha parlato in un’intervista rilasciata qualche ora fa e che è già diventata virale. (Continua dopo la foto)















Luxuria ha quindi affermato: “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. Lui è un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche bacetto”. Le rivelazioni non sono finite qui. (Continua dopo la foto)















Vladimir ha aggiunto successivamente: “Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa. Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico. Fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati”. Ma nessun fidanzamento sarebbe in vista: “Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sulla costiera amalfitana sono stati davvero speciali”. Impossibile da dimenticare questa avventura amorosa. (Continua dopo la foto)









L’ex politica italiana aveva recentemente dichiarato in un’intervista a ‘Novella 2000’: “Se frequento una persona cerco di rispettare il diritto di chi mi sta accanto o vuole uscire con me una sera in piena tranquillità e totale anonimato. Mi sono ritrovata bersagliata al quadrato per la mia appartenenza politica e per la mia identità di genere. Un politico mi chiamava continuamente all’interfono. Quando ha insistito gli ho detto che avrei convocato i giornalisti”.

