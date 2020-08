Brutte notizie per Federico Fashion Style, anche compagna e figlia positive al coronavirus: le loro condizioni

Brutte notizie per Federico Fashion Style, risultato nei giorni scorsi positivo al coronavirus. In queste ore è arrivata la notizia che ad essere state contagiate sono state anche la sua compagna e sua figlia di appena 3 anni. Ad annunciarlo è stata la donna, Letizia, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La partner del noto hairstylist aveva già detto qualche giorno fa di non sentirsi molto bene ed adesso è arrivata la conferma della sua positività al Covid-19.

Anche la piccola Sophie Maelle è stata dunque infettata. Ricordiamo che i tre hanno trascorso nel recente passato una vacanza in Sardegna ed è proprio lì che avrebbero contratto la malattia. Sono tanti i personaggi noti alle prese con il coronavirus: da Flavio Briatore a Eliana Michelazzo, passando per alcuni ex 'Uomini e Donne' e 'Temptation Island'. La maggior parte di loro si è ammalata proprio nell'isola italiana, dove si pensa che i grandi party abbiano contribuito alla diffusione del virus.















"Sia io che Sophie siamo risultate positive", ha scritto Letizia su Instagram. Questo il messaggio integrale: "Dato che sono davvero infinite le persone che tramite messaggio ogni giorno mi chiedete come va, e soprattutto volete sapere i risultati dei tamponi, è giusto che vi aggiorni dato che una bella parte di voi ogni giorno ci dimostra infinito affetto. Sia io che Sophie siamo risultate positive, i risultati ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo visto che i tamponi li avevamo fatti lunedì".















Poi ha aggiunto: "Io ho qualche sintomo, ma sto bene e Sophie ringraziando Dio è asintomatica. Non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid. Ripeto, ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino. Per chi invece ha da sparlare o da ridire non mi importa niente, ogni commento verrà immediatamente cancellato". Quindi, nessuna pietà per coloro che la attaccheranno sul web. Saranno eliminati tutti quei messaggi troppo negativi.









Federico aveva invece comunicato così la sua positività: “Ragazzi, voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me…ho contratto il Covid-19. Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi. Mi raccomando ragazzi, per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone!”.

