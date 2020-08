Chiara Ferragni, quegli insulti pesanti non li ha proprio digeriti. E lei costretta a intervenire

Chiara Ferragni non ci sta e stavolta risponde pubblicamente, dopo aver letto commenti che non le sono affatto piaciuti. La polemica non riguarda direttamente l’influencer, ma un cartone della Disney. La youtuber Morenamore ha infatti criticato duramente la decisione di far vedere un personaggio omosessuale in un film d’animazione. Infatti, per la prima volta nella storia della Disney è stato scelto un protagonista gay. Ma evidentemente non tutti sono stati d’accordo.

Il film ‘Onward’, uscito lo scorso 19 agosto nelle sale cinematografiche e proiettato ancora oggi, sta scatenando una marea di proteste. Infatti, si narrano le vicende di una poliziotta che riferisce di essere fidanzata con una donna. Ed è subito scattata l’omofobia social da parte di molti soggetti che ritenevano inadatta questa decisione. Morenamore ha affermato: “Non è normale, va bene?! Mi sto arrabbiando. Pensate che si possono crescere dei bambini dicendo loro che i gay sono normali?”. (Continua dopo la foto)















La youtuber ha continuato il suo discorso, aggiungendo: “Far vedere loro dei cartoni animati che insegnano che essere omosessuali è normale? Mi auguro che non ci siano dei cartoni con due maschi che si baciano. Stai tranquillo che se un bambino vede queste cose esce fuori gay. Dare un bambino ad una coppia gay non è una bella cosa. Tu vai a dare un bimbo nelle mani di una coppia gay che magari gli fa di tutto. Mi viene il nervoso a pensarci”. Ed ecco giungere la reazione della Ferragni. (Continua dopo la foto)















Chiara ha detto quindi: “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato”. (Continua dopo la foto)









Chiara Ferragni ha chiosato così: “Capirà che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”. La considerazione social della donna è subito diventata virale in pochissime ore. Tutti si sono inchinati dinanzi alle sue parole ricolme di amore. Una risposta con stile alle affermazioni della youtuber Morenamore, non accettate per nulla da Chiara.

Elisabetta Gregoraci, cuori a non finire per le nuove foto con il figlio Nathan Falco