“Ma come si può?”. Teresanna Pugliese, accuse pesantissime. E lei sbotta: cosa è successo

A causa del coronavirus e dell’aumento del numero dei contagi anche tra i vip, questi ultimi sono presi di mira in questi giorni perché accusati di avere atteggiamenti non idonei. Una di coloro che è finita ‘massacrata’ online è stata Teresanna Pugliese. Ma per un errore abbastanza grossolano. Infatti, l’ex gieffina non è risultata positiva, ma il suo nome è uscito fuori in modo sbagliato nella mischia generale. E dunque è esploso un vero e proprio putiferio sulla sua persona.

La donna però non ha accettato supinamente questa situazione e nelle ultime ore ha deciso di intervenire per chiarire ogni aspetto. L'hanno incredibilmente accusata di andare in giro ad infettare le persone con il nuovo virus. Lei invece si sta semplicemente rilassando e godendo gli ultimi momenti di vacanza estiva. Non deve assolutamente rispettare la quarantena, visto che non è entrata in contatto con nessun contagiato. Le accuse sono dunque state ritenute prive di fondamento.















Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, ha dimostrato con i fatti di essere negativa al test, infatti ha anche allegato il referto medico che ribadisce la sua non positività al Covid-19. Una volta rientrata a casa sua, si è immediatamente sottoposta al test ed il risultato è stato negativo. Non ha rivelato questi particolari e questo suo silenzio è stato mal interpretato da alcuni hater, che l'hanno attaccata. Ora ha replicato per le rime a questi insulti ingiustificati.















Queste le parole utilizzate dall'ex di Francesco Monte: "Addirittura la gente pensa che me ne vada in giro a infettare il prossimo". Ha successivamente affermato se sia corretto essere vittime di un tale sistema. Non dovrebbero essere consentite dichiarazioni nelle quali si racconta il falso e si mette in cattiva luce una persona che non può nemmeno difendersi. Ha inoltre chiesto a tutti di fare opere buone e di rispettare coloro che stanno lottando contro questa malattia.









E ha chiesto grande rispetto anche per chi soffre e ha sofferto in passato: “State facendo show su un momento tragico solo per nutrire ego e follower”. Uno sfogo davvero molto duro da parte della donna, che non ha assolutamente accettato questa fuga di notizie, prive di verità, sul suo conto. Non ha mai contratto il coronavirus e non comprende il perché siano state dette cose simili.

