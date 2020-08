Fiocco azzurro: è nato il secondo figlio dell’attrice e star di una delle serie tv più amate, Grey’s Anatomy. L’annuncio è arrivato via Instagram, con una foto tenerissima di mamma e figlio in ospedale che ha presto superato il milione di like. Lei, Camilla Luddington, che in Grey’s Anatomy interpreta la dottoressa Jo Wilson, ha fatto sapere di stare bene, anche se l’ultimo trimestre sembrava non finire mai.

Dopo Hayden, classe 2017, il nuovo arrivato in famiglia si chiama Lucas ed è nato dalla relazione sentimentale che l'attrice ha con l'attore Matthew Alan. La coppia si è sposata nel 2016. "Ho aspettato per un terzo trimestre e mi è sembrato di aspettare un anno, ma finalmente è successo! Io e Matt siamo molto felici di annunciare la nascita del nostro dolce 'ragazzo', meglio conosciuto come il mio piccolo leone che ruggisce!", ha scritto.















La neo mamma bis Camilla Luddington ha raccontato a People quanto è stato difficile affrontare una gravidanza durante la pandemia: "La nostra famiglia si è isolata da marzo, ma il lato positivo è che ci ha dato molto tempo per poterci preparare. Una volta raggiunte le 37 settimane, ero disposta a farlo uscire", ha spiegato l'attrice.















Classe 1983, Camilla Luddington è sicuramente nota al grande pubblico per il suo personaggio in Grey's Anatomy, ma non è certo stato l'unico della sua carriera. Un primo successo è arrivato grazie al ruolo di Kate Middleton nel film per la tv "William & Kate – Una favola moderna", ma anche partecipato alle serie tv "Californication" e "True Blood".











È stata anche la voce di Lara Croft nel videogioco “Tomb Raider” del 2013 e nei suoi due sequel “Rise of the Tomb Raider” nel 2015 e “Shadow of the Tomb Raider” nel 2018. Ha anche prestato la voce a Zatanna per il videogioco “Infinite Crisis”, gioco online con tutti i personaggi DC Comics. Il personaggio di Zatanna lo ha ripreso nel film d’animazione Justice League Dark, diretto da Jay Oliva nel 2017.

