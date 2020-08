“Mai pensato che potesse arrivare questo momento”. Francesco Totti, l’annuncio poco fa

Importante novità per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che sui social network ha annunciato il raggiungimento di un grande traguardo. Infatti, è stato definito un documentario dedicato proprio all’ex campione italiano di calcio. Lo stesso diretto interessato ha comunicato la splendida novità su Instagram. Si può vedere nella foto la locandina del documentario, con ‘Er Pupone’ allo specchio, che si guarda presumibilmente prima di scendere in campo per l’ultima volta nella sua carriera.

Il progetto ha questo titolo: 'Mi chiamo Francesco Totti' ed è diretto dal regista Alex Infascelli. Il marito di Ilary Blasi ha manifestato tutta la sua sorpresa per questa realizzazione del documentario e ha affermato che non si sarebbe mai atteso di essere raccontato in questo modo. E successivamente ha svelato le date cinematografiche. Sicuramente gli appassionati di calcio e tutti i tifosi romanisti si riverseranno nei cinema della nostra Penisola per ammirare questo lavoro.















Dunque, nella didascalia Totti ha riportato le seguenti frasi: "Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! Mi chiamo Francesco Totti regia di Alex Infascelli verrà presentato alla Festa del cinema di Roma e arriverà nelle sale cinematografiche il 19-20-21 ottobre. Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me".















Nella nota stampa è stato riferito: "Questa è la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti ripercorre tutta la sua vita, come se la vedesse proiettata su uno schermo insieme agli spettatori. Le immagini e le emozioni scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Un racconto intimo, in prima persona, dello sportivo e dell'uomo". Lo stesso ex campione giallorosso accompagnerà il pubblico che sarà in sala con la sua voce.









Il documentario ‘Mi chiamo Francesco Totti’ è tratto dal libro di Totti, insieme a Paolo Condò, che si intitola ‘Un Capitano’. Il regista Infascelli ha dunque preso la sceneggiatura scritta con Vincenzo Scuccimarra. I produttori sono Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi. La produzione è ‘The Apartment’ e ‘Wildside’. La distribuzione al cinema sarà opera di ‘Vision Distribution’.

