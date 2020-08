“Unica!”. Barbara D’Urso mette a segno il colpo finale. L’ultimo scatto in piscina non è per deboli di cuore

Ancora Barbara D’Urso show. Manca poco e la potremo rivedere con i suoi programmi Mediaset su Canale 5, ma è tempo per lei di godersi ancora gli ultimi scorci di un’estate 2020 da sogno. Vi abbiamo mostrato in altri articoli istantanee delle sue giornate fantastiche, tra corsette e bagni in piscina, e anche poco fa ha voluto nuovamente far impazzire tutti i suoi fan su Instagram con una foto meravigliosa. Ha 63 anni, ma lo sguardo ed un corpo di una ragazza. E le ventenni restano mute.

I segreti di così tanta bellezza e forma fisica strabiliante fanno riferimento ad una sua alimentazione assolutamente sana, controllata meticolosamente da alcuni esperti a cui si è affidata. Inoltre, ama molto utilizzare gli integratori e segue una dieta che ha l’obiettivo di aumentare la vitalità del suo corpo, includendo all’interno del suo pasto tanta verdura e una quantità minima di grassi. E per finire è molto sportiva, infatti balla ogni mattina alle prime luci dell’alba per tenersi in forma. (Continua dopo la foto)















Ritornando a parlare del suo scatto sensuale, la conduttrice televisiva si è immortalata di nuovo in piscina. Con occhiali da sole al viso ed un caffè in mano, ciò che ovviamente tutti hanno apprezzato e notato è stato il suo costume di colore nero che ha esaltato il pazzesco décolleté. Nella didascalia si è riferita al fatto che le vacanze ormai stanno terminando: “Si torna”. Quindi, addio alla bella vita vissuta nella villa di Capalbio e testa ora rivolta agli appuntamenti professionali. (Continua dopo la foto)















Nel momento in cui scriviamo è trascorsa soltanto poco più di un’ora dalla pubblicazione della sua immagine ed è già boom di like. Si segnalano infatti quasi 29.800 mi piace. E i commenti dilagano: “Che bellissima donna”, “Ti auguro una splendida giornata”, “Sei uno spettacolo della natura”, “Classico esempio di donna italiana”, “Barbara, così mi fai innamorare. Un forte abbraccio”. Ancora: “Un décolleté bellissimo, sei un amore”, “Che abbondanza”, “Sei unica”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Caffè shakerato 😜 #thelastone #sitorna #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Ago 2020 alle ore 3:31 PDT

Barbara D’Urso torna in televisione a settembre con tutti i suoi programmi. Ma per far sapere a tutti che è partito il “conto alla rovescia”, come scrive lei nella didascalia del nuovo post, ha scelto di mostrarsi ancora una volta in tenuta estiva. Ovvero in piscina, in bikini e con il décolleté in primo piano. Il 7 settembre, dunque, inizia la nuova edizione di Pomeriggio 5. Poi, la settimana successiva riaprirà i battenti Domenica Live.

