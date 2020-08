La notizia è davvero fantastica e riguarda un’ex vincitrice del ‘Grande Fratello’. Più precisamente colei che trionfò nell’edizione numero 14. Parliamo di Federica Lepanto, una delle più amate nella storia del reality show. La donna, originaria della Campania e della città di Salerno, ha deciso di pubblicare un’interessante foto sul social network Instagram. Durante l’esperienza televisiva si è fatta apprezzare per la sua infinita dolcezza ed una semplicità incredibilmente unica.

Quando prese parte al 'GF', i suoi fan si radunarono in una sorta di 'armata Lepanto', che permise di sostenerla puntata dopo puntata fino alla vittoria finale, più che meritata. Adesso era da un po' di tempo che non la si vedeva sui social e molti si stavano chiedendo che fine avesse fatto. Ed eccola ritornare prepotentemente attiva con uno scatto che segna un svolta. Non a livello professionale, ma più prettamente personale. Un momento di una tenerezza veramente assoluta.















Visualizza questo post su Instagram …‍❤️‍‍!! • La mia preferita ♥️ ___________________ #federicalepanto Un post condiviso da .. (@fedelepantoreal) in data: 28 Ago 2020 alle ore 8:31 PDT

Federica si è quindi immortalata insieme al suo nuovo fidanzato. Una foto di coppia che ha emozionato praticamente tutti. Nella didascalia a corredo della stessa, lei ha semplicemente scritto: "La mia preferita". L'ex gieffina appare completamente innamorata di lui, che resta comunque un mistero. Non ha infatti nominato il suo nome, quindi non sappiamo di chi si tratta. Presumibilmente in futuro svelerà ufficialmente l'identità dell'uomo che le sta facendo battere forte il cuore.















I like conquistati dalla Lepanto hanno superato le 3 mila unità. Tanti anche i commenti lasciati sotto al suo post. Ecco i principali: "Auguri", "Siete bellissimi", "Stupendi", "Ti vogliamo tanto bene", "Meravigliosa stellina, sono felice per te, un abbraccio", "Questo scatto è fantastico", "Evvai Fede, sono contenta". Altri ancora hanno voluto aggiungere: "Che belli, è una meraviglia vederti di nuovo sorridere, te lo meriti", "La foto è davvero bella", "Siete entrambi veramente stupendi".









Federica Lepanto lavora come infermiera e volontaria del 118, il numero unico gratuito nazionale dell’emergenza sanitaria. In passato, soprattutto nella fase acuta dell’emergenza coronavirus, è stata a contatto con le persone contagiate dal Coronavirus ed è stata costretta ad indossare le dovute precauzioni, ovvero mascherina, guanti e tuta di protezione. Una donna che dunque pensa molto ad aiutare il prossimo.

