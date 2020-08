Notizia strabiliante per la bellissima Francesca Manzini. Il noto volto di ‘Striscia la Notizia’ ha infatti dato vita ad alcune storie Instagram nelle quali ha annunciato una novità clamorosa. Ha infatti deciso di unirsi in matrimonio con il suo partner Christian Vitelli. Dopo appena quattro mesi dall’inizio della loro avventura sentimentale, la donna ha ricevuto a sorpresa la proposta della sua dolce metà. Lei non ha nascosto la sua sorpresa, infatti non si sarebbe mai aspettata una cosa simile.

La proposta è giunta praticamente in diretta, infatti stava mostrando un regalo ai suoi fan donato proprio dall’uomo, quando le ha chiesto di sposarlo. Nonostante un attimo di stupore, l’imitatrice della conduttrice televisiva Mara Venier non ha avuto alcun dubbio: “Sì”, è stata infatti la sua risposta. E poi ha commentato ancora: “E niente…La Manza si sposa! Ecco com’è andata per davvero”. In particolare aveva ricevuto una collanina, quando è successo l’impensabile. (Continua dopo la foto)















La sua dolce metà l’ha quindi interrotta, dicendo: “La cosa che mi stupisce ancora è che tu non capisci. Questo non è un brillante, è un diamante puro. Sai cosa significa? So che questa è una sorpresa: questo è un ti amo ed è un mi vuoi sposare?”. Totalmente impreparata da questa situazione, la Manzini ha comunque mostrato tutta la sua felicità, accettando immediatamente la sua proposta. Anche se inizialmente la stessa Francesca aveva pensato ad uno scherzo fatto dal compagno. (Continua dopo la foto)















Vitelli però è diventato sempre più serio ed ha continuato a chiederle di convolare a nozze con lui. Dunque, è stata una vera e propria promessa d’amore a vita fatta con quel regalo. Dopo aver sussurrato “Sì”, i due si sono quindi baciati, coronando il momento. Ovviamente al settimo cielo i fan della donna, che non hanno potuto che commuoversi dinanzi al gesto di Christian. Quest’ultimo è ormai definitivamente entrato nel cuore dei follower e per sempre in quello di Francesca. (Continua dopo la foto)









Continua a gonfie vele la vita di Francesca Manzini. Da quando è approdata al talent ”Amici Celebrities”, l’attrice e imitatrice ha inanellato una seri di successi. Grazie alla partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi e Michelle Hunziker, Francesca è approdata anche a Striscia la Notizia accanto a Gerry Scotti. La conduzione del duo ha ottenuto dei risultati molto soddisfacenti in termine di ascolti. E ora il grande entusiasmo anche sentimentale.

